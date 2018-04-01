دنيا المصري تعيش حالة من النشاط الفني وتُصوّر “رسايل”

صرّحت الفنانة الشابة دنيا المصري بأنها تعيش حالة من النشاط الفني وذلك بسبب ارتباطها بمجموعة من الأعمال الفنية منها مسلسلات “رسايل” مع مي عز الدين و”خط ساخن” مع الفنان حسين فهمي وهو المسلسل الذي حمل سابقا اسم “السر”.

وأوضحت دنيا أنها سعيدة بدورها في مسلسل “البيت الكبير” الذي يذاع حاليا مشيرة إلى أن أهمية مسلسل “البيت الكبير” ترجع إلى أنه عمل يلقي الضوء على مجموعة من القضايا المهمة أهمها ميراث المرأة خاصة في صعيد مصر، وأشارت دنيا إلى أنها قدمت حتى الآن مجموعة من الأعمال الفنية ما بين السينما والتليفزيون لكن هناك مجموعة محطات مهمة في حياتها الفنية أهمها قضية صفية التي قدمته عام 2010 مع مي عز الدين.

وعن دورها في مسلسل “الشحرورة” وتأديتها دور سيدة الشاة العربية فاتن حمامة في عدد من المشاهد أوضحت أن مثلها الأعلى بالفعل هي فاتن حمامة لأنها أستاذة في الأداء التمثيلي الراقي دون أي تكلف، وعن أمنيتها قالت إنها تتمنى أن تقدم مجموعة من الأعمال القيمه حتى تكون لها تاريخ يتذكرها به المشاهدون مثل الكبار الذين تركوا أعمالا خالدة مثل أحمد زكي، سعاد حسني، شادية، نور الشريف.