سنجار تكشف عن خلوها من المسلحين وانتشار قوات اتحادية

أكد قائممقام قضاء سنجار بالوكالة، فهد حامد عمر، انتشار القوات العراقية في جميع أنحاء القضاء.

وقال عمر ان “القوات العراقية منتشرة الآن في جميع أطراف سنجار وداخلها، وهي تشمل الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي والشرطة المحلية، وبالتحديد اللواء 73 و92، والتي تمسك الأرض بدءاً من الحدود الإدارية لسنجار على طول الطريق وصولاً إلى الحدود السورية، ثم إلى تل بوكا وربيعة”.

وأشار إلى أن “جميع نقاط التفتيش على طول الطريق تحت حماية قوات الأمن العراقية، وهناك تنسيق بين الجيش العراقي وقوات الحشد”.

وتابع انه “تم إخراج قوات حزب العمال الكوردستاني من سنجار وليس هناك عنصر واحد منهم هنا الآن”.

وبدأت القوات العراقية بالانتشار في سنجار يوم الجمعة الماضي، بعد تهديدات تركية بمهاجمة القضاء، ما لم ينسحب حزب العمال الكوردستاني منه بالكامل.

وأعلن حزب العمال الكوردستاني، في 23 من آذار الجاري، الانسحاب من سنجار.