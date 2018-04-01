شرطة بابل: اعتقال 15 مطلوباً بتهم مختلفة بينهم سارق متلبس بالجرم

اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الاحد، اعتقال 15 مطلوباً بتهم مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة، فيما اكدت ان من بين المعتقلين سارق اعتقل متلبساً بالجرم المشهود.

وقال المتحدث الاعلامي للقيادة العقيد عادل الحسيني، ان “قوات الشرطة تمكنت من اعتقال 14 مطلوباً للقضاء بجرائم مختلفة خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في الـ 24 ساعة الماضية شملت مناطق متفرقة من المحافظة”.

وأضاف الحسيني ان “مفارز مكتب مكافحة الاجرام في ناحية الحمزة الغربي تمكنت، فجر اليوم، من اعتقال شخص اخر متلبس بالجرم المشهود قام بكسر اقفال ثلاث محال تجارية بواسطة مقص حديد كبير الحجم كان بحوزته محاولاً سرقتها في منطقة الاسواق الرئيسية التابعة للناحية”.

ولفت الحسيني الى ان “عمليات الاعتقال جاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبتنسيق مع الاهالي”، مؤكدا ان “جميع الذين تم اعتقالهم نقلوا الى مراكز الاحتجاز الامني لاستكمال باقي الاجراءات القانونية تمهيدا لعرضهم على السلطة القضائية”.