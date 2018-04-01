صحة الكرخ: مستشفى الكرخ العام تقوم باجراء 100 عملية منظارية لقص المعدة فريق طبي يقوم بعملية قَص المعدة ناظوريا

بين مدير مستشفى الكرخ العام الدكتور رائد عبد الله الانباري (ان الملاكات الملاكات الطبية والصحية في مستشفى الكرخ العام قاموا باجراء مايقارب 100 عملية منظارية لقص المعدة منذ البدء العمل بجهاز الناظور في المستشفى مؤكدا ان صالة العمليات مجهزه بكافة اللوازم الخاصة في العمليات مع تواجد الملاكات الطبية والتمريضية المتخصصة.

ومن جهته فريق طبي متخصص يرأسه اختصاص جراحة منظارية الدكتور محمد حكمت فرمان (عملية قَص المعدة لمريضة تبلغ من العمر 24 عاماً تعاني من سمنة مفرطة مسببة الم المفاصل المزمن ويبلغ وزنها 102كيلو غرام و بعد اجراء الفحوصات الهرمونية والمختبرية والإشعاعية قرر الفريق الطبي اجراء عملية قَص المعدة منظارياً تحت التخدير العام وبينَ حكمت ان المريضة حالتها الصحية مستقرة ومازالت راقدة في مستشفانا لأستكمال العلاج. وبدورهم قدموا ذويها شكرهم وتقديرهم للملاك الطبي لما بذلوه من جهوداً استثنائية

ويذكر ان فريق العمل مؤلفاً من الاختصاص برير زهير والاختصاص رائد محمود واختصاص تخديرمروه محمد ومساعد تخدير اسماعيل احمد المعاون الطبي هناء عبد الكاظم والمعاون الطبي نور الهدى احمد

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