صحيفة ايطالية تستبعد نشوب حرب: بينها العراق.. صراع تسبب بتدمير أربع دول

استبعدت صحيفة “الكافي جيوبوليتيكي” الإيطالية اندلاع حرب بين المملكة العربية السعودية وبين إيران.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إنه من المستبعد أن تندلع حرب بين طهران التي تمثل الشيعة في المنطقة، والرياض التي تضطلع بمهمة الدفاع عن الأماكن المقدسة، لأن إيران أثبتت أنها تجيد لعبة الحرب بمهارة عالية تفوق السعودية.

وبينت أنه خلال العقدين الماضين، مزقت الصراعات الإقليمية العراق واليمن وسوريا ولبنان، وقد أدى التنافس بين السعودية وإيران إلى نشوب صراعات طائفية تسببت في تقسيم الشرق الأوسط، نتجت عنها حروب أهلية ألحقت الدمار والخراب بأقطار المنطقة.

وذكرت الصحيفة أن كلا من إيران والمملكة العربية السعودية قد انخرطت في حروب بالوكالة في الشرق الأوسط أدت إلى زعزعة الاستقرار، حيث عمد كل طرف إلى تشكيل تحالفات لتعزيز نفوذه.

ففي اليمن، دعمت إيران مليشيات الحوثي عدو السعودية، أما في سوريا، فقد دعمت طهران بشار الأسد في حربه على المعارضة، حيث ساهم انتصاره في تعزيز نفوذ إيران في المنطقة التي تمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى مشارف الحدود الشمالية الفارسية.

وأشارت إلى أنه حسب بعض المحللين، كان الاحتمال الوحيد لاندلاع حرب بين إيران والسعودية في شهر تشرين الثاني، عندما أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، استقالته من الرياض متهما حزب الله بزعزعة استقرار لبنان، وقد كانت استقالة الحريري مستفزة بالنسبة لإيران.

وحاليا، تمر السعودية بمرحلة صعبة بسبب تغلغل “النفوذ الشيعي” الذي بات يهدد المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال غادي إيزنكوت، قد أعرب سابقا عن رغبة تل أبيب في التعاون مع السعودية للتصدي لخطر إيران.

وأوضحت الصحيفة أنه من المستبعد أن تندلع حرب بين إيران والسعودية لأن طهران تتفوق على الرياض عسكرياً، حيث تمتلك ما يقارب 550 ألف جندي وما يقارب مليوني و800 جندي احتياطي.

في المقابل، لا يضم جيش المملكة سوى 230 ألف جندي، و325 ألف جندي احتياطي.