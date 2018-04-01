فيديو :شاهد | فتاة ايزيدية تروي تفاصيل اختطافها في بغداد

روت الفتاة الايزيدية ويام صالح مراد تفاصيل اختطفاها على يد عنصر من تنظيم داعش قبل ان ينقلها الى بغداد بهويات مزورة.

واستطاعت قوة عراقية خاصة قبل ايام قلائل من تحرير الفتاة التي تنحدر من سنجار بينما كانت داخل منزل في منطقة حي الشعب بشمال شرق بغداد.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع العراقية فان العملية اسفرت عن اعتقال الخاطف ايضا.

وفي آب أغسطس 2014 تعرض الايزيديون لأسوأ مجازر على يد تنظيم داعش عندما اجتاح سنجار مما دفع الآلاف إلى الفرار نحو إقليم كوردستان ومناطق أخرى وتقطعت السبل بآخرين فيما لا يزال الكثير من النساء والأطفال مختطفين لدى التنظيم المتطرف.

والديانة الإيزيدية هي من الديانات الكوردية القديمة وجميع نصوصها الدينية تتلى باللغة الكوردية في مناسباتهم وطقوسهم الدينية.

ووفق إحصائيات غير رسمية يبلغ عدد الايزيديين نحو نصف مليون نسمة في عموم في العراق وبضمنه كوردستان ويقطن غالبيتهم في نينوى ودهوك.

