مؤشر دولي: بورصة العراق من بين افضل 10 اسواق عالمية

ارتفع مؤشر سوق العراق للأوراق المالية نحو 10 في المئة منذ بداية 2018، متقدما على أسواق مشابهة أخرى، ما يجعله من بين أفضل 10 أسواق على مستوى العالم، حسب مؤشر مورغن ستانلي.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال فإن سوق العراق المالية، في منطقة المنصور الراقية من بغداد، تحدت التقلبات العنيفة التي ضربت الأسواق العالمية هذا العام.

وتضيف الصحيفة أن أسهم الشركات المدرجة في السوق تعتبر من بين الشركات الأفضل أداء في العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

ويراهن المستثمرون على الانتعاش الاقتصادي في البلاد بعد هزيمة تنظيم داعش في حرب استمرت ثلاث سنوات ودمرت أجزاء كبيرة من البنية التحتية، ما سبب أضرارا لتلك الشركات خلال الفترة الماضية.

وقال غرانت فيلغينهاور، مدير مؤسسة فرات للاستشارات التي تدير صندوق عراق الفرات، إن “العراق يشبه اليوم أسواقا أخرى في مرحلة مبكرة، مثل روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي وغيرها والتي انتهت بأداء جيد للمستثمرين”.

ويضيف “لقد استثمر الصندوق 130 مليون دولار في سوق العراق للأوراق المالية وارتفعت قيمته بأكثر من 31 في المئة خلال الربع الأول من عام 2018 “.

وتبلغ القيمة السوقية للبورصة العراقية نحو 10 مليارات دولار، وهي صغيرة نسبيا مقارنة بالأسواق المشابهة الأخرى مثل الأرجنتين وفيتنام، وحتى الأسواق الإقليمية في السعودية والكويت.