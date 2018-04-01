مجلس الوزراء يبحث بجلسة “مطولة” ضوابط “وضمانات” للانتخابات

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الاحد برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، واستضاف اعضاء مجلس المفوضين ومديري مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد والمحافظات.

وبحسب بيان لمكتب العبادي، فانه جرى خلال الجلسة “المطولة” مناقشة مايلي: –

١. سير عمل الاستعدادات لتوزيع بطاقات الناخب.

٢. كيفية منع بيع البطاقات او التلاعب بها ( الاجراءات والضمانات ) وغلق جميع الثغرات.

٣. احتياجات مفوضية الانتخابات.

٤. موقف توزيع البطاقات وبالاخص في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين.

وقرر مجلس الوزراء التأكيد على الجهات المختصة بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق اي شخص يقوم بعملية بيع وشراء البطاقة الانتخابية او استخدامها من الشخص الممنوحة له او قيام الشخص بتغيير ارادة الناخب او تعمد الشخص التصويت باسم غيره كونها تعد جرائم يعاقب عليها القانون وذلك لغرض ايقاع العقوبات المحددة قانونا لمرتكبي تلك الجرائم.

كما اقر مجلس الوزراء خطة التنمية الوطنية الخمسية ( ٢٠١٨- ٢٠٢٢ ) والتي تقوم على محاور رئيسة ( الحكم الرشيد ، القطاع الخاص، اعادة الإعمار في المحافظات، التخفيف من الفقر )، حيث تركز الخطة على:-

أ- النهوض بالقطاعات الانتاجية ( الزراعة والصناعة) التي تحرك بقية القطاعات وصولا الى معدل نمو اقتصادي مستهدف قدره ٧%.

ب – زيادة القدرة الانتاجية في قطاع النفط الخام الى ( ٦،٥ ) مليون برميل يوميا.

ج- توفير فرص العمل المستدام وخفض نسبة الفقر والعديد من الفقرات الاخرى.