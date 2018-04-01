مجلس نينوى يحذر من “فوضى أمنية” ويكشف عن الأسباب

حذر مجلس محافظة نينوى، اليوم السبت، من حصول فوضى أمنية وإدارية في قضاء سنجار بسبب تعدد الفصائل والقوات العسكرية الموجودة في القضاء.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن عضو المجلس بركات شمو قوله، إن “قيادات عسكرية وصلت إلى سنجار لتنسيق المهام الأمنية بين التشكيلات الأمنية والفصائل والحشود الموجودة في القضاء لتجنب أي صدامات قد تقع ويدفع ثمنها المدنيون”.

وأضاف أن “مشكلة سنجار الحقيقية غياب الإدارة منذ أحداث 16 من تشرين الأول الماضي، ما يتطلب وضع القضاء تحت إدارة قادرة على معالجة المشكلات والصراعات المحتملة”.

وتابع “نخشى ونحذر من فوضى أمنية وإدارية في قضاء سنجار بسبب تعدد الفصائل والقوات العسكرية الموجودة وغياب الإدارة عن القضاء بسبب المشكلات والتداعيات القومية، وهذا يتطلب وضع حلول بشكل عاجل وفوري”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان جدد ما سماه انفتاح بلاده للعمل مع الحكومة العراقية من أجل إنهاء أنشطة حزب العمال الكوردستاني في العراق، ومن بينها مدينة سنجار، عادّاً ذلك “وظيفة مشتركة للبلدين”.