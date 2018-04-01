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مرور كركوك تبدأ العمل بنظام الدوام المسائي

أعلن مدير إعلام وعلاقات مديرية مرور محافظة كركوك المقدم ماهر صالح سلمان، الأحد، عن بدء المديرية العمل بنظام الدوام المسائي من أجل إنجاز معاملات تسجيل المركبات ومنح إجازات السوق.

وقال سلمان في حديث لـ السومرية نيوز، إن “بناءً على توجيهات مدير المرور العام اللواء عامر خضير عباس العزاوي وبإشراف مدير مرور محافظة كركوك عقيد المرور الحقوقي شيرزاد أحمد محمد تقرر العمل بنظام الدوام المسائي بدءاً من اليوم الأحد”.

وأضاف، أن “العمل سيكون في كافة محطات مجمعات التسجيل في المحافظات ومنها مجمع تسجيل المركبات وإجازات السياقة في مديرية مرور كركوك لغرض ترويج معاملات المواطنين بكافة أنواعها”، متابعاً أن “الدوام المسائي سيعود بالفائدة على المراجعين وأصحاب المركبات وسرعة اتمام معاملاتهم ويوفر وقت اضافي للعمل”.

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