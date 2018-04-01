بسم الله الرحمن الرحيم

(مظاهرة الكتائب ضد زيارة بن سلمان).. (زادت انعزالهم.. عن الشارع الشيعي.. المرحب بالزيارة)

القوى المعارضة ضد زيارة (الامير محمد بن سلمان) لمنطقة العراق.. (تتصف بانها حركات غير شعبية بين الناس).. وليس لديها أي جماهيرية.. ولا تمثل القيم الاجتماعية والاخلاقية لاخيار شيعة العراق.. فهي مجرد (مجندين باعداد محدودة.. بتنظيمات مسلحة اساسا.. وغير مرتبطة بحياة الشيعة.. ولا تتبع مرجعية غالبية الشيعية بالعراق (مرجعية النجف للسستاني).. بل تتبع (الزعيم الايراني خامنئي وبدعة ولاية الفقيه).. وكما نعرف عموم شيعة منطقة العراق ليسوا مع ولاية الفقيه لا من قريب ولا من بعيد.. ولا ننسى (ان مقتدى الصدر يرحب بالزيارة.. وزار السعودية.. والمعلومات تشير هو من سوف يستقبل الامير محمد بن سلمان بمدينة النجف الاشرف).. كذلك (حيدر العبادي زار السعودية وقدم دعوة لمسؤوليها لزيارة العراق)..

بالمحصلة.. (تجمع بضع مئات من الحزبيين المجندين لتنظيم كتائب حزب الله الذين يجهرون بولاءهم واتباعهم القائد العام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايراني خامنئي).. في شارع فلسطين ببغداد حيث مقر (الكتائب).. يثير علامات استفهام كبرى.. وسوف تزيد الانقسام بين المكون الشيعي بالعراق.. فغالبية الشيعة بالعراق مع زيارة ابن سلمان.. ليس حبا او كرها.. ولكن يجدون فيها انفتاحا للعراق على العالم .. ويجدون مبررات المظاهرة الكتائبية.. ضد زيارة ابن سلمان.. غير مقنعة.. ويشعرون بانهم لم ينتفعون من ايران بشيء.. فلا خدمات ولا صناعة ولا زراعة وملئت العراق بالمخدرات المهربة من ايران، والسلاح المنفلت الايراني، والبضائع الرديئة والتالفة الغير صالحة للاستهلاك البشري المهربة من ايران.. واصرار ايران على جعل للعراق ساحة وجبهة مستعرة لحسابات ايرانية لا تخفيها ايران علنا.. ودعم طهران لاحزاب اسلامية محسوبة شيعيا متهمة بالفساد والوضع المزري و الفشل الاداري والخدمي منذ سنوات لحد اليوم..

وكذلك ترحيب الشيعة بزيارة بن سلمان.. اساسها بالمحصلة نكاية بايران.. وكلنا نتذكر (60) الف شيعي عربي بالبصرة رحبوا بمنتحب المملكة العربية السعودية.. ولم يرحبون بزيارة المنتخب القطري او السوري بمثلما ارحبوا بالمنتخب السعودي. دليل بان الشيعة مع زيارة ابن سلمان.. اما هؤلاء المسيسيين رافعي اعلام حزب موالي لايران وعميل لها لا قيمة لها.. وتزيد النقمة على ايران واذنابها..ومرتزقتها.. فلم نسمع يوما الكتائب تتظاهر ضد الفساد والفاسدين.. ولم نسمع يوما الكتائب تدافع عن المدن الشيعية العراقية نتيجة انعدام الخدمات..

ونشير بان (وضع صور للامير بن سلمان.. ) بما لا يليق .. تثير تساؤلات (هل راينا يوما مظاهرة بالسعودية ضد المالكي او العبادي.. او الشيعة.. او ضد زيارة العبادي مثلا.. هل وجدنا وضع صور (لزعماء عراقيين وشيعة وعليها حذاء او علامة اكس).. بالطبع كلا.. فلماذا يتم ترويج ثقافة غير اخلاقية عبر مظاهرات الكتائب..

فهؤلاء المرتزقة الذين يعملون لايران.. يريدون فرض الوصاية الايرانية على العراق .. وجعل مقياس مصالح ايران هي التي تحدد علاقات العراق الخارجية والداخلية.. بالمقابل الشيعة بالعراق يجدون السعودية حالة توازن مع الهيمنة والتغول الايراني.. البشع للعراق.. وتقوية للجبهة التي تريد ايقاف سلبيات طهران من تصدير ايران للمخدرات .. وقطعها 41 نهر عن العراق.. ومساندتها للاحزاب الفسادة الاسلامية المحسوبة شيعيا بالخضراء وكذلك دعمها لاخوان الشيطاني من السنة ايضا.. وتجنيدها المرتزقة الذين يجهرون بولاءهم للخامنئي الحاكم الايراني على حساب العراق.. وجعلها العراق ساحة لتصفية حسابتها الدولية والاقليمية..

بالمحصلة المظاهرة (المفتعلة ) ضد زيارة ابن سلمان لبغداد.. لا قيمة لها حتى شيعيا وسنجد مستقبلا مظاهرات ضد (رستم ..قاسم سليماني) ممثل (كسرى- خامنئي).. من ملايين من شيعة منطقة العراق.. قاسم سليماني الايراني.. ساند.. الاحزاب الفاسدة.. وجند المليشيات الخيانية ليجند شباب شيعة العراق.. مستغل فقرهم وجهلهم كمرتزقة بمليشيات تابعة لايران .. وتجهر بولاءها علنا بكل خيانة لحاكم طهران خامنئي القائد العام للقوات المسلحة الايرانية..

ونتعجب على المظاهرة (البائسة) في شارع فلسطين ببغداد.. للكتائب.. فتوضع لافتات مكتوب عليها (مثلي لا يبايع مثله)؟؟ في وقت الملك السعودي يطرح نفسه (خادم الحرمين الشريفين).. وليس ولي امر (المسلمين والعالمين).. اما (فرعون ايران خامنئي.. فيطرح نفسه ولي امر البشرية اجمعين والمسلمين)..اي (يطرح نفسه فرعون والحاكم الاوحد) باعتراف السيد حسين الشيرازي الذي وصف خامنئي بالفرعون..﻿

وكمان ذكرنا سابقا.. (المظاهرة.. هي رسالة ايران.. للسعودية.. بان الدخول اللعراق يمر من طهران اولا.. وليس من بغداد).. بلسان روحاني (اي قرار مصيري بالعراق لا يمر الا من ايران).. وجهر بذلك….

بالمحصلة هذه مظاهرة مسيسة لا تمثل العراقيين ولا شيعته.. (فالمظاهرة تابعة لحزب موالي لايران ويعلن بيعتنه لحاكم ايران خامنئي).. ويمكن ان نشاهد اعلام الحركة (حزب الله الموالية لايران).. الذين تظاهرون تلبيعة لاسيادهم الايرانيين.. ثانيا.. نسال من يتهم ال سعود بدعم الارهاب بالعراق.. لماذا انتم لا ترفعون دعوى على ال سعود..(اذا ال سعود مقترفي جرائم بالعراق).. يا (قناة افاق وقنوات تنظيمات مرتزقة ايران الاخرى)..

ونسال.. لماذا يا حزب الله تقاتلون لجانب النظام السوري .. وسوريا دعمت الارهاب بالعراق منذ عام 2003 باعتراف المالكي الذي اتهم بشار الاسد بدعم الارهاب؟ (اليس السوريين متورطين بماء العراقيين)؟؟

ونسال ايضا:

من انتم حتى تفرضون على العراق ان لا يفتح علاقات مع السعودية؟؟ لماذا تقاتلون لجانب بشار الاسد المتهم بعم الارهاب باعتراف المالكي منذ عام 2003؟؟ وحماس التي ارسلت مئات الانتحاريين للعراق.. وقطر المتهمة بالارهاب وتقيمون علاقات معها..ثم تركيا متهمة بدعم الارهاب وداعش لسنوات..و تقيمون علاقات معها..لماذا تهاجمون السعودية؟؟ اليس نيابة عن ايران الاجرامية.

وندعو الى محكمة دولية لما جرى عام 2014.. من مجازر ضد سبايكر وسنجار واليزيديين والمسيحيين والشيعة التركمان والشبك.. لنعرف دور الاجندة الايرانية كنوري المالكي في كارثة الموصل.. وتبخر 3 فرق عسكرية تابعة له.. ودور الاخوان المسلمين والسلفية التكفيرية التي تكفر ال سعود.. في ما جرى.. ودور النظام السوري الذي دعم الارهاب منذ عام 2003 باعتراف رجل ايران نوري المالكي الذي اتهم بشار الاسد بدعم الارهاب بالعراق وتسهيل دخول الارهابيين للعراق..

وكذلك معرفة لماذا تم ارسال 400 مليون دولار للبنك المركزي بالموصل قبل احداث 2014 لتسيطر عليها داعش.. وتهريب الاف من المتشددين السنة من انصار القاعدة من سجن ابو غريب وغيرها بشكل مسرحي .. واستمرار تسليم الموظفين بالمثلث السني لرواتب من بغداد رغم خضوعها لداعش وما جنته داعش من تلك الاموال .. وكذلك دور مكاتب الصيرفة ومزاد العملة بتمويل داعش لفترة طويلة.. وكلها ساهمت باحداث الموصل ومن وراءها عام 2014.. حتى ينكشف المتورطين الذين اليوم يحاولون توجيه الانظار للسعودية.. لابعاد الانظار عن ايران واجنداتها..

ونؤكد بان ايران بكل هذه الجنجلوتية.. سوف توافق شائت ام ابت على الشروط التي سوف تقبل بها (ايران) غصبن ما عليه مستقبلا:

1. نزع سلاحها النووي وتسليم مفاعلاتها للمجتمع الدولي.. كما فعل القذافي.

2. انسحاب ايران ومخالبها من كل دول المنطقة وخاصة من العراق

3. تسليم الحكم من قبل الملاللي الى نظام حكم عسكري انتقالي.. تمهيدا لحكم مدني في طهران

4. حل مليشيات الحرس الثوري وجيش القدس.. وتسليم اسلحتهما لمؤسسة الجيش الايراني الرسمية

اذا لم تستجب ايران الى تلك الشروط.. فسيكون مصير مدن ايران وطهران كحلب والموصل من الدمار.. حتى يسقط نظام حكم الملالي بطهران..

والزمن بيننا.. ولنتذكر بان ابو كوريا الشمالية.. بزيارته للصين وافق على نزع سلاحه النووي وفتح علاقاته مع ترامب.. بعد ان ضيقت امريكا الخناق التجاري على الصين التي تساند نظام كوريا الشمالي الدكتاتوري,,. فاليوم يتم التضيق على بوتين من المجتمع الدوليوامريا واوربا.. بخصوص اغتيال روسيا للجاسوس الروسي بلندن..

لنستنتج ما يلي:

مظاهرة لاتباع ايران.. (ضد زيارة الاميربن سلمان) .. لبغداد..رسالة ايران للسعودية..(الدخول للعراق اولا من طهران.. وليس من بغداد).. (فتح سفارة سعودية بطهران.. وبعدها نظر في طلبكم بزيارة ولي عهدكم للعراق).(مظاهرة مسيسة .. من حزب موالي لايران.. ببغداد.. ضد زيارة الامير السعودي).

ونشير بان ايران توسلت بالفترة الماضية بالسعودية لاعادة فتحت سفارتها بطهران التي حرقها اتباع النظام الايراني، ولكن السعودية رفضت اعادة فتح السفارة.. وعرفت النيات المبيتة لايران تجاه السعودية.. لذلك تحاول ايران تضع العقبات امام التقارب الشيعي العربي مع السعودية وليس فقط بين العراق والسعودية.. وكلنا راينا المسؤول بوزارة الخارجية الايرانية الذي يقول (ان ايران تداري اعداءها.. وتهديهم سلسلة من ذهب حول رقابهم.. غير مدركين بانها سوف تخنقهم بمرور الوقت).. وهذا تعامل ايران مع كل الدول (بهكذا خبث تتعامل ايران مع العالم)..

………..

واخير يتأكد لشيعة منطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

………………………

سجاد تقي كاظم