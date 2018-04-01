ميسي يخوض مواجهته الـ600 بقميص برشلونة

برشلونة – فرانس برس

يخوض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، السبت، المباراة الـ 600 في مسيرته مع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، في إنجاز أكد مدرب النادي الكاتالوني إرنستو فالفيردي أنه يعجز عن إيجاد المفردات لوصفه.

وسيصبح اللاعب الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، والذي لم يعرف غير النادي الكاتالوني في مسيرته، ثالث لاعب فقط في تاريخ برشلونة يبلغ عتبة الـ 600 مباراة، بعد زميله السابق تشافي هرنانديز (767 مباراة) والحالي أندريس انييستا (642).

وفي 599 مباراة خاضها منذ العام 2004، سجل اللاعب الفذ البالغ من العمر 30 عاما، 523 هدفا لناديه في مختلف المسابقات، وأفضل هداف في تاريخ الدوري الإسباني مع 360 هدفا.

ومن المقرر أن تكون المباراة الـ 600 السبت عندما يستضيف برشلونة متصدر الترتيب، اشبيلية في المرحلة الحادية عشرة.

وعشية المباراة، قال فالفيردي: “600 مباراة مع النادي نفسه، مع كل الأهداف التي سجلها، كل التمريرات الحاسمة، كل الحيوية”.

وأضاف: “تنقصني الكلمات لوصف مسيرة ميسي. هذا (الإنجاز) يظهر أهميته بالنسبة إلى النادي. بلوغ 600 مباراة، هذا عدد هائل من المباريات! إنه استثنائي، ككل ما يقوم به”، متابعا “ليس فقط انه سيشارك للمرة 600، بل الطريقة التي خاض بها كل هذه المباريات”.

وسيكون ميسي في مباراة السبت أمام فرصة تعزيز صدارته لترتيب هدافي “الليغا” هذا الموسم (12 هدفا)، وهو الأداء الذي ساهم في تصدر برشلونة بفارق أربع نقاط عن فالنسيا، وثماني نقاط عن الغريم التقليدي ريال مدريد الثالث.

إلى ذلك، باتت الأنظار تتركز على تراجع الأداء التهديفي لزميل ميسي الأوروغوياني لويس سواريز الذي اكتفى بثلاثة أهداف في الدوري هذا الموسم.

إلا أن فالفيردي قلل من شأن الرقم في الوقت الراهن، معتبرا أن لويس “هداف، والأمر يتعلق فقط بالمثابرة”، مضيفا “اذا كان ثمة أمر يختصر كل هذا فهو الآتي: هو عنيد، شرس، ملتزم بعمله ونعرف انه يحظى دائما بفرصة تسجيل أهداف. لا أعتقد ان لويس سواريز سيتراجع”.