نائب يكشف عن ضغوط دولية لعودة البيشمركة الى كركوك

أفاد نائب كوردي، اليوم السبت، بعقد اجتماع مغلق بين عدد من النواب الكورد في كركوك ووزير الداخلية العراقية والفريق الركن عبد الامير يار الله في بغداد، لمناقشة عودة قوات البيشمركة الى كركوك.

وقال عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي محمد عثمان في تصريح لوسائل اعلام كوردية ان الاجتماع شهد بحث مسالة عودة البيشمركة الى المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم وخاصة الى كركوك، مشيرا الى ان الاجتماعات بهذا الشان مستمرة.

واضاف عثمان أن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش والتغيرات التي تحصل في المنطقة، تشكل ضغطا على الحكومة العراقية لعودة البيشمركة الى كركوك بعد التهديدات وهجمات داعش على قضاءي خورماتو وداقوق.

واشار الى استمرار الاجتماعات بشان تشكيل غرفة عمليات امنية مشتركة وادارة المنطقة وابعاد مخاوف ارهابيي داعش على جنوب كركوك، مؤكداً أن هذه المحاولات ستدخل حيز التنفيذ في الايام المقبلة وستحصل تغيرات كبيرة في المنطقة، الا ان بحث تفاصيل ذلك سابق لاوانه.

وشهدت مناطق جنوب كركوك وطوزخورماتو اليوم عملية امنية لقوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية لملاحقة عناصر تنظيم داعش.