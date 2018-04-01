هل الامام الخميني رض فعلا صنيعة الغرب؟

نعيم الهاشمي الخفاجي

اتمنى الاتهامات التي يطلقها الاعلام العرباني الطائفي القذر في وجود علاقات محبة واخوة بين ايران وامريكا والصهيونية حقيقة على ارض الواقع ولو كانت حقيقة لقامت امريكا بتسليم الحكم في نجد والحجاز واليمن وسوريا واليمن للشيعة، مشكلتنا نحن الشيعة في الدول العربية ضحية للمواقف المتشددة من اﻹخوة قادة الثورة الاسلامية اﻹيرانية ضد امريكا والغرب والصهيونية وكأن التاريخ يعيد نفسه نفس مواقف الشيعة الاسماعيليون المبالغ بها ضد الصليبين والنتيجة اتفق الصليبين مع صلاح الدين بعد بداية سقوط سلطة الكنيسة في الغرب بتسليم مصر الى صلاح الدين وابادة الشيعية واستئصالهم وابادتهم واجبارهم على تغير مذهبهم بقوة السلاح الى المذاهب السنية، في صفحتي الشخصية على فيس بوك كتبت مقال حول تصريحات ولي عهد السعودية للصحافة الامريكية حول بقاء الاسد في الحكم في سوريا وفي التعليقات طرحت سيدة عراقية اشكال حول ثورة الامام الخميني، وقد كتبت رد بخصوص الإشكال الذي طرحته ام زيد حول ثورة السيد اﻹمام رض وان امريكا والغرب أوصلته للحكم …..الخ أقول نحن عاصرنا الثورة اﻹسلامية ولا يخفى على اي متابع ان شاه ايران الراحل شاهنشاه رضا بهلوي كان صديق امريكا والغرب بالشرق الأوسط وسبق ان تمت الاطاحة به في ثورة الدكتور مصدق عام 1952 وخرج الشاه بدون سفك الدماء لكنه عاد بعد أقل من عام من خلال انقلاب العسكر، الإمام رض كان لاجئا في فرنسا بعد إبعاده من العراق وعندما سقط الشاه سقط بنفس طريقة عام 1952 حيث ترك البلد ونصب رئيس حكومة وهو شاهبور بختيار وعاد الإمام رض عبر مطار مهرآباد في العاصمة طهران واستقبله 8 ملايين إيراني، الطائرة التي أقلت الامام رض كانت تقل معه 55 زعيم حزب وقائد ايراني مقسمين الى مؤدين لفرنسا مثل مسعود رجوي وأبو الحسن بني صدر ومابين مؤدين للسوفيت المعسكر الشيوعي متمثلين في كريم سنجابي وصادق قطب زادة وعبدالرحمن قاسم لو قادة الحزب الشيوعي الإيراني هناك صراع ما بين السوفيت والغرب على ايران وكانوا يعتقدون أنه يتم الاطاحة في الامام الخميني عبر الاحزاب المؤيدة الى السوفيت والى الغرب وسيطرة الميليشيات المسلحة على المدن الايرانية، والد زوجتي الحاج ابو صاحب التميمي أحد مؤسسي حزب الدعوة هرب من الكويت الى ايران بعد انتصار الثورة في 9 أشهر يقول أهل زوجتي ومنهم زوجتي عندما نزلنا في مطار طهران شاهدنا ميليشيات مسلحة لرجال ونساء بدون حجاب وشاهدنا ميليشيات مسلحة نساء ترتدي حجاب احمر وهم منظمة خلق تقول التفتت والدتي الى والدي وقالت له هل هي هذه الثورة الاسلامية ما الذي نراه هنا؟ كان جواب الوالد بعدها بداية الثورة، الإمام رض عندما عاد الى ايران كان معه حزب الجمهورية الاسلامية أول قرار اتخذه الشهيدين محمد حسين بهشتي ومحمد حسين منتظري نجل المرجع منتظري وجهوا دعوة للشعب الايراني بتشكيل ميليشيات مسلحة للحزب الجمهوري الإسلامي، ايضا الشهيد مصطفى شمران عاد من جنوب لبنان وكان يقاتل ضمن منظمة امل الشيعية في بيروت وشكل حرس الثورة انخرط الملايين، الإمام رض اتبع أسلوب تكريس الشرعية من الشعب الإيراني من خلال الاستفتاء هل تريدون نظام جمهورية اسلامية ام جمهوري صوت الشعب لصالح الجمهورية الإسلامية طرح الدستور للاستفتاء وتم التصويت بنعم تم تحريك القزم صدام لشن حربه ضد ايران وبقت الميليشيات تغتال برموز الثورة الى الشهر الخامس من عام 1981 أي بعد 9 أشهر من حرب صدام هنا اتخذ الإمام رض قرار المواجهة بعد تفجير مجلس الشورى في يوم واحد هب الملايين من أنصار الثورة على الأعداء وسحقوهم سحقا وما هي سوى 24 ساعة والا في بني صدر ورجوي قد فروا إلى تركيا بعد ارتدائهم الى لباس نسائي كنت في بغداد ورحم الله خالتي الحاجة غنية خليف ام غالي والتي توفت قبل ثلاثة اشهر قد صاحت الله اكبر عاش الامام خير ماصنع في بني صدر ورجوي هههههه إذن كان صراع شرقي غربي للسيطرة على إيران لكن أنصار حزب الجمهورية الاسلامية هم من لقنوا الاعداء والعملاء دروس وياليت ربعنا العارات استفادوا من ثورة الامام رض هذا التعليق سوف اقوم بنشره في مقال في صوت العراق الشكر الجزيل الى ام زيد فقد طرحت الاشكال لكي تفسح لنا المجال لكي نكتب حول الموضوع التحية لجميع الاخوة المعلقين، انا شخصيا امنيتي لو الامام رض توصل الى اتفاق مع الشاه في ابقائه في الحكم كملك دستوري والحكم للشعب بطريقة ديمقراطية لما استطاع صدام ان يشن حرب عبثية ولا استطاعت السعودية ان تتجرأ بتبنيها قرار قتل الشيعة اين ماوجدوا ولما استطاع الهالك سعود الفيصل ان يتجرأ ويصف تحرر شيعة العراق من سيطرة صدام في سيطرة ايران ﻷن المقبور سعود الفيصل يرى تحرر الشيعة من الظلم والعبودية بنظرة عوراء يعتبر ايران المعادية للغرب بالشعارات والافعال سيطرة على العراق في محاولة بائسة لاثارة غضب امريكا واسرائيل ضد شيعة العراق الذين تم ذبحهم بطرق مقززة بسبب نتانة وسوء تصرفات قادة احزابهم البائسين مع تحيات نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي.