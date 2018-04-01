وصايا الفنانين قبل الوفاة| أبو عوف طالب حرق أفلامه.. وصبحي ناشد بعدم تكريمه

عالم مليء بالأضواء والضحكات والاحتفالات ينتهي بمآسٍ وأمنيات لم يكتب لبعضها التحقق، الفنانون كغيرهم من البشر ينتهي بهم المطاف بالممات، ولكن عادة ما توجد وصية، قد يكون الهدف منها الوعظ وقد يكون الراحة وقد يكون تحقيق ما لم يستطع الفنان أن يفعله في حياته، ويستعرض موقع “التحرير” مجموعة من الفنانين الذين اختاروا وصاياهم قبل الرحيل ومنهم:

1- محمد صبحي

كشف تعليق الفنان محمد صبحى على حصوله على جائزة الشارقة للإبداع المسرحى العربى فى دورته الثانية عشرة، عن شعوره بالحزن لأن بلده لم تكرمه على مدار 70 سنة، وهو ما جعله يشعر بالانبهار لاختيار لجنة “الشارقة” له وفقًا لحيثيات محددة، موضحًا: “احترمت الجائزة لأنها قد تكون أصدق جائزة ممكن أخذها”.

وذكر في لقائه ببرنامج ON Screen، الذي يُعرض على فضائية ON E، أن الجائزة لها قيمة كبرى لديه لأنها تمثل أكبر جائزة فى الوطن العربى، وأعلن عن وصيته لمحبيه بعد وفاته، قائلًا: “عملت وصية وطلبت من كل من يعرفنى رفض أى تكريم بعد موتى”.

2- عزت أبو عوف

طالب الفنان عزت أبو عوف بحرق كل أعماله عقب وفاته، وذلك في كلمته التي أعرب فيها أيضا عن سعادته بتكريمه خلال حياته، أمس السبت عن مجمل أعماله بالدورة الثانية لمهرجان «What Happens» والخاص بتكريم المتميزين من نجوم الفن والإعلام خلال عام 2017، وأقيم داخل أحد الفنادق النيلية.

3- خالد صالح

في آخر حوار تليفزيوني له قال الفنان الراحل خالد صالح وصيته للشباب، وهي: «اللى جاى مرهون بقدرتكم على التغيير، ولازم نبذل جهد، إحنا بنعيش لحظة فارقة، وياريت تاخدوا الخبرة المحمودة من الكبار، وما تنفلتوش في الحرية، وأنا باعيب عليكم إنكم ماخدتوش شوية حكمة، ومفيش بلد هتمشى من غير حكمائها»، وتوفي خالد صالح في 25 سبتمبر 2014 عن عمر يناهز 50 عامًا، عقب إجراء جراحة قلب مفتوح.

4- سعيد صالح

كوميديان الضحك الشهير سعيد صالح، أوصى زوجته وابنته قبل وفاته بأن يدفن في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية، وتوفى سعيد صالح في 1 أغسطس عام 2014، بعد إصابته بأزمة قلبية حادة، وبالفعل دفن بقرية مجيريا في المنوفية.

5- صباح

نشرت «كلود عقل» ابنة شقيقة الشحرورة صباح، وصيتها بعد ساعات من وفاتها في 26 نوفمبر عام 2014، قالت فيها إن الفنانة المحبوبة قالت لها «إن يوم رحيلها يوم فرح وليس يوم حزن»، وأضافت للجمهور: «بتودعكن وبتقلكن ما تبكوا وما تزعلوا عليّ وهيدي وصيتي إلكن.. قالتلي قوليلن يحطو دبكة ويرقصوا، بدي ياه يوم فرح مش يوم حزن.. بدي ياهن دايما فرحانين بوجودي وبرحيلي متل ما كنت دايما فرّحن.. وقالتلي قلكن إنو بتحبكن كتير وإنو ضلوا تذكروها وحبوها دايمًا».

6- وردة الجزائرية

الفنانة وردة الجزائرية أوصت بشيء غير تقليدي، حيث طلبت الكاتب محمود معروف بأن يتفرغ لكتابة مسلسل عن قصة حياتها، واشترطت أن تقدمه المطربة أنغام أو آمال ماهر لأنها كانت شديدة الإعجاب بصوتهما، وفي 17 مايو عام 2012 توفيت الفنانة وردة إثر أزمة قلبية حادة ودفنت في الجزائر، وكانت أوصت بذلك أيضا، وقالت قبل وفاتها: «أريد العودة إلى الجزائر فورًا».

7- أحمد رمزي

أوصى الفنان أحمد رمزي، قبل وفاته بدفن جثمانه في أحد مدافن الساحل الشمالي، وفي 28 سبتمبر عام 2012 اختل توازنه في حمام منزله بالساحل الشمالي، ودفن هناك وفقًا لوصيته.

8- عامر منيب

وصيّة غريبة تركها الفنان عامر منيب لزوجته إيمان الألفي، حيث طالبها بعدم السماح لشقيقته أمينة بحضور جنازته أو أخذ العزاء فيه إلا بعد أن تتوب إلى الله وترد الأموال التي استولت عليها من ضحاياها في دبي ومصر لتحافظ على اسم عائلتها المحترمة، وذلك بعد أن تورطت أمينة منيب في 4 قضايا نصب لاستيلائها على أكثر من 20 مليون جنيه بزعم التجارة، ورحل الفنان عامر منيب في 26 نوفمبر عام 2011 عن عمر ناهز 48 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

9- سوزان تميم

حرمت المغنية اللبنانية سوزان تميم والدها من الميراث، في وصية كتبت فيها بخط يدها: «بسم الله الرحمن الرحيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أوصي بأن تحول ملكية كل ما أمتلك من مال أو عقار أو جواهر أو أي شيء بل كل ما أملكه، بأن تنقل ملكيته إلى والدتي وأخي، ولا أحد سواهما، وأوصيكم بأن تزكّوا وتحسنوا وتطعموا وتكفلوا الأيتام والمساكين وتتبعوا سراط – كما وردت في النص- الله المستقيم، وتسامحوني إن أسأت إليكم وتدعوا لي بالرحمة، وأن تعتمروا لي وتحجوا عني إذا تيسر لكم، وأن تكرموني في وفاتي».

وتابعت: «أوصيك يا أخي بأمك وبصلة رحمك، وبالرحمة والعفو عند المقدرة، والسماح والتسامح والبر بوالديك، أحبكم وأدعو لكم بالرحمة فادعوا لي بها.. اتحدوا ولا تفرقوا.. على بركة الله وسنة رسوله، والسلام عليكم وعلينا وعلى محمد وآله وصحبه.. سوزان عبد الستار تميم»، وفي 28 يوليو عام 2008 عثرت الشرطة على جثة سوزان تميم بعد تلقيها عدة طعنات، واتهم في قتلها رجل الأمن محسن السكري بتحريض من زوجها رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى.

10- سناء جميل

أكد الكاتب لويس جريس، أن زوجته الفنانة الراحلة سناء جميل، أوصت بأن توضع متعلقاتها، من أشرطة أفلامها ومسرحياتها ومسلسلاتها وملابسها، في مكتبة الإسكندرية، وهو ما نفذه بالفعل، ورحلت الفنانة سناء جميل عن عالمنا في 22 ديسمبر عام 2002 عن عمر ناهز 72 عامًا.

11- تحية كاريوكا

قبل وفاتها أوصت الفنانة تحية كاريوكا الفنانة فيفي عبده بأن تقوم برعاية طفلة وجدتها كاريوكا أمام أحد المساجد فتبنتها، وبالفعل نفذت فيفي عبده الوصية، ورحلت كاريوكا في 30 سبتمبر عام 1999 عن عمر ناهز 80 عامًا إثر إصابتها بأزمة رئوية حادة.

12- ليلى مراد

بعد أن اشتد المرض على الفنانة ليلى مراد طلبت من عائلتها ألا ينتشر خبر وفاتها قبل دفنها، كما أوصت بأن يصلى عليها في مسجد السيدة نفسية، وألا يصلى عليها أحد من الغرباء، وهو ما نفذ بالفعل، وفي 21 نوفمبر 1995 رحلت الفنانة ليلى مراد عن عمر ناهز 77 سنة.

13- ناهد شريف

قبل رحيلها بيومين، أوصت الفنانة ناهد شريف بأن تكون جنازتها بسيطة خالية من المظاهر وأن تقتصر على العائلة والأصدقاء القريبين، وأن تقام في أضيق الحدود، وهو ما تم بالفعل، ورحلت الفنانة ناهد شريف في 7 أبريل عام 1981.

14- حسين صدقي

واحد من أصحاب أغرب الوصايا في عالم الفن، فالفنان حسين صدقي أوصى أسرته بحرق أفلامه، وقال لهم: «أوصيكم بتقوى الله.. وأحرقوا كل أفلامي ما عدا سيف الإسلام خالد بن الوليد»، وذلك وفقًا لما ذكرته زوجته فاطمة المغربي، وتوفي حسين صدقي في 16 فبراير عام 1976.

15- رشدي أباظة

الفنان رشدى أباظة أوصى بتقسيم ميراثه بين أمه وابنته وأخواته، وكان يملك ثلاث شقق في مصر وواحدة في هولندا، وقطعة أرض بالهرم وغيرها، كما ترك لزوجته السابقة سامية جمال بوليصة تأمين، ولكنها تنازلت عنها لحفيده أدهم، ورحل رشدي أباظة في 27 يوليو عام 1980 عن عمر ناهز 52 عامًا بعد معاناته مع مرض السرطان.

16- عبد الحليم حافظ

العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أوصى قبل وفاته بأن تعود كل ثروته لأشقائه وشقيقته علية وابن خالته شحاتة وزوجته فردوس، كما أوصى كذلك بألا تباع شقته في الزمالك، وفي 30 مارس عام 1977، رحل حليم عن عمر ناهز 47 عامًا إثر إصابته بمرض البلهارسيا.

17- أم كلثوم

كوكب الشرق أم كلثوم أوصت بأن ميراثها الفني يعود إلى الشعب وتركتها الخاصة يشترك فيها 11 شخصًا، منهم زوجها الدكتور حسن الحفناوي وأولاد شقيقها الشيخ خالد وشقيقتها سيدة، بحيث يشتركون في ميراث فيلتها بالزمالك و50 فدانًا ومجوهرات وسندات ورصيد مالي، ورحلت كوكب الشرق أم كلثوم في 3 فبراير عام 1975، عن عمر ناهز 76 عامًا.

18- فريد الأطرش

أوصى الفنان اللبناني فريد الأطرش بأن يكون شقيقه فؤاد هو الوريث الوحيد له، ولكن صدر حكم بفرض حراسة على ممتلكات فريد بعد ادعاء المهندس حسن نادر بأن زوجته هي ابنة فريد الأطرش، وقضت المحكمة وقتها برفع الحراسة، وأوصى الأطرش كذلك بأن يدفن معه العود الذي كان عليه اسمه، وكذلك أوصى بدفن صورة والدته معه، وفي 21 أبريل عام 1974 توفي الفنان فريد الأطرش في بيروت إثر إصابته بأزمة قلبية حادة عن عمر ناهز 57 عامًا.

19- نجيب الريحاني

أوصى الفنان الراحل نجيب الريحاني، أقاربه وأصدقاءه قبل 15 يومًا من موته بأن يضعوا في قبره صورة له بشخصية «كشكش بيه» الشهيرة، حيث أوضح بأنه لم يذق طعم النجاح إلا بعد أدائه هذه الشخصية، وفي 8 يونيو عام 1949 رحل الريحاني عن عمر ناهز 60 عامًا إثر إصابته بمرض التيفود.