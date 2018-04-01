الصحة العالمي

يوم الصحة العالمى يوم 7 أبريل يوافق ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948،والصحه تاج على رؤس الأصحاء ،وحق كل فرد فى بلاده الرعايه الصحيه التامه والأمنه، لذلك تهتم الدول بالرعايه الصحيه وتنشأ لها المستشفيات ،وتهتم بالإختراعات المتعلقه بالأدويه وتوعيه المواطن كيفيه الحفاظ على صحته

..تقوم منظّمة الصحّة التوعية الصحيه والحفاظ على صحّة الإنسان، مد بعض الدول بالمواد الطبية والأجهزة الخاصة للكشف المبكر عن الأمراض و تأمين اللقاحات اللازمة،والكثير من الأنشطه الأخرى منذ عام 1950، وكما نعلم أن الاحتفال سنويا بيوم الصحة العالمي في السابع 7 من أبريل وفى كل عام تركز المنظمه على مرض معين يشغل الناس وتهتم به وتهتم بالبحث فى القضاء عليه أو إيجاد المناسب لخمد المرض وعلاجه لحمايه الانسان

تهتم المنظمه بجميع الأعمار والأمراض التى يتعرض لها الجميع فى كافه البلدان،المنظمه تختار كل عام شعار تهتم به وتسلط عليه الضوء ، كل عام اختيار شعار ليوم الصحة العالمي

فى السنوات الماضيه إهتمت بالصحه العقليه ،والأم والطفل،والمرور،والاكتئاب،والأمان،وتأمين المستشفيات فى حالات الطوارىء،وصحه المدن،وسلامه الأغذيه ومرضى السكر وغير ذلك،

وفى عام 2018 تطلق شعارالتغطية الصحية الشاملة حتى ينال الجميع خدمات صحية جيدة،فى أى وقت يحتاج الشخقص للرعايه الصحيه مهما كانت ظروفه الماديه.التغطية المجانية لصحه الأشخاص مهما كانت التكلفه وتشمل التغطيه ما يهم الانسان من الماء وشبكات الاتصالات،والمرافق،والتكنولوجيات الصحية

هانم داود