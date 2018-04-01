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گـالـَـوْ خـَـطـَـر

گـالـَـوْ خـَـطـَـر

ميسون نعيم الرومي

الـمـاشـي ابـمـَـتـاهـات الـزَمـَـن – ضَيـَّـع طـَـريـقـَـه اومـمـتـحـن

والـزَمـَـن مـايـرحـَـم بـَـشـَـر – مـَـلـيـان وامـشـَـكـبـَـن مـحـَـن

والـمـحـَـن يـاكـبـر الـمـحـَـن – واكـبـَـرهـَـه ضَيـَّـعـْـنـَه الـوَطـَـن

والـيـوگـَـف ابـعـَـكـس الـوَكـِـت – يـحـمـل طـَـعـن!طـَـعـن الـطـَـعـن

حـَـطــَّـوْ مـتـاريـس اشــكـثـر – بـالشـارع اوگـالـَـوْ أمــِـن

شـالـَـوْ مـتـاريـس الأمـس – گـالـَـوْ خـَـطـَـر صاب الـمـدن

***

مـلـيـار وَي مـيـَّـة ألـف – بـوگ اوكـَـتـل يـسـحـَـن سـَـحـِـن

إســمـَـع اوإصْـحـَـه يـاشـَـعـَـب – لـيـويـن نـايـم بس تون

أمـلاك بــعـراقـي فـَـرْهـدَوْ – يـاشـَـعـَـب أمـْـلاكـَـك گـضَن

(أرْضـَـه) واجـَـتـنـَـه للـحـكـم – تـغـرُف اوتـتـفـل بـالصَـحـَـن

سـرقـَـوْ الـخـَـزنـَـه والـنـَـفـط – افـلـوس الـبـَـلـَـد كـلـهـَـه انـخـفـَـن

حـيـتـان بـالـدَولـَـه ربـَـت – لـو تـحـْـچـي عـَـظـمـَـك يـنـطـحـن

***

نـوّاب تـزعـَـل ! هـَـم شـفـِـت ؟ – إمـْـغـَـطـْـيـه خـَـراب اوهـَـم عـَـفـن

يـاعـَـجـَـب واكـبـَـر عـَـجـَـب – دولـَـه اوتـغـَـلـّـس عَ النـَـهـب

والـشـعـب حـايـر مـنـسـبـي – يـغـسـل إدمـوم امن الـدَرب

بـالـجـثــَـث مـَـشـغـول اويـلـم – وادمـوعـَـه تـبـچـي اويـنـتـحـب

نـص الشـَـباب اتـعـوّقـَـت – نـدخل حـَـرب نطلع حـَـرب

ذل اومـَـهـانـَـه وَي مـَـرَض – واسـْـهـَـلـْـهـَـه جـَـلـطـَـه الـبـلـگـَـلـب

***

مـَـحـروگ وابـنـار اللـَهـَـب – تـَـنـّـور بـيـه إنـتَ الـحـطـَـب

إصلاح مـاكـو لاعـَـمـَـل – تـوعـد إحـْـكـومـَـه بـالـچـذب

يـغـسـل ابـأمـوال الـبـَـلـَـد – إمـن الـبـوگ مـا مـَـل اوتـَـعـَـب

أمـوال يـجـمـَـع شـَـغـلـِـتـَـه – بـاگ او عـمـَـل كـل الـعـَـجـَـب

شـوف الـوطن كـلـَّـه انـهـجـَـم – ضاعـَـت الـسـَـلـَّـه والعـنـَـب

أكـلـونـَـه لـَـحـَـم دَم اوعـَـظـم – واچـمـالـَـه إلـهـم نـنـتـخـب

فـرعـون لـيـش إتـفـَـرْعـَـنـت – مـَـحـَـد الـگـَـلـَّـه مـنـْـچـلـب

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1/ نيسان / 2018

ســـــــــــــــتوكهولم

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