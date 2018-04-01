گـالـَـوْ خـَـطـَـر
ميسون نعيم الرومي
الـمـاشـي ابـمـَـتـاهـات الـزَمـَـن – ضَيـَّـع طـَـريـقـَـه اومـمـتـحـن
والـزَمـَـن مـايـرحـَـم بـَـشـَـر – مـَـلـيـان وامـشـَـكـبـَـن مـحـَـن
والـمـحـَـن يـاكـبـر الـمـحـَـن – واكـبـَـرهـَـه ضَيـَّـعـْـنـَه الـوَطـَـن
والـيـوگـَـف ابـعـَـكـس الـوَكـِـت – يـحـمـل طـَـعـن!طـَـعـن الـطـَـعـن
حـَـطــَّـوْ مـتـاريـس اشــكـثـر – بـالشـارع اوگـالـَـوْ أمــِـن
شـالـَـوْ مـتـاريـس الأمـس – گـالـَـوْ خـَـطـَـر صاب الـمـدن
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مـلـيـار وَي مـيـَّـة ألـف – بـوگ اوكـَـتـل يـسـحـَـن سـَـحـِـن
إســمـَـع اوإصْـحـَـه يـاشـَـعـَـب – لـيـويـن نـايـم بس تون
أمـلاك بــعـراقـي فـَـرْهـدَوْ – يـاشـَـعـَـب أمـْـلاكـَـك گـضَن
(أرْضـَـه) واجـَـتـنـَـه للـحـكـم – تـغـرُف اوتـتـفـل بـالصَـحـَـن
سـرقـَـوْ الـخـَـزنـَـه والـنـَـفـط – افـلـوس الـبـَـلـَـد كـلـهـَـه انـخـفـَـن
حـيـتـان بـالـدَولـَـه ربـَـت – لـو تـحـْـچـي عـَـظـمـَـك يـنـطـحـن
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نـوّاب تـزعـَـل ! هـَـم شـفـِـت ؟ – إمـْـغـَـطـْـيـه خـَـراب اوهـَـم عـَـفـن
يـاعـَـجـَـب واكـبـَـر عـَـجـَـب – دولـَـه اوتـغـَـلـّـس عَ النـَـهـب
والـشـعـب حـايـر مـنـسـبـي – يـغـسـل إدمـوم امن الـدَرب
بـالـجـثــَـث مـَـشـغـول اويـلـم – وادمـوعـَـه تـبـچـي اويـنـتـحـب
نـص الشـَـباب اتـعـوّقـَـت – نـدخل حـَـرب نطلع حـَـرب
ذل اومـَـهـانـَـه وَي مـَـرَض – واسـْـهـَـلـْـهـَـه جـَـلـطـَـه الـبـلـگـَـلـب
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مـَـحـروگ وابـنـار اللـَهـَـب – تـَـنـّـور بـيـه إنـتَ الـحـطـَـب
إصلاح مـاكـو لاعـَـمـَـل – تـوعـد إحـْـكـومـَـه بـالـچـذب
يـغـسـل ابـأمـوال الـبـَـلـَـد – إمـن الـبـوگ مـا مـَـل اوتـَـعـَـب
أمـوال يـجـمـَـع شـَـغـلـِـتـَـه – بـاگ او عـمـَـل كـل الـعـَـجـَـب
شـوف الـوطن كـلـَّـه انـهـجـَـم – ضاعـَـت الـسـَـلـَّـه والعـنـَـب
أكـلـونـَـه لـَـحـَـم دَم اوعـَـظـم – واچـمـالـَـه إلـهـم نـنـتـخـب
فـرعـون لـيـش إتـفـَـرْعـَـنـت – مـَـحـَـد الـگـَـلـَّـه مـنـْـچـلـب
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1/ نيسان / 2018
ســـــــــــــــتوكهولم