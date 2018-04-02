أمير الإزيديين: كان للمرحوم دلوفان البارزاني دورٌ واسعٌ بتوطيد العلاقات الاجتماعية بين مكونات كوردستان

بعث أمير الإزيديين في كوردستان والعراق والعالم، تحسين سعيد علي، اليوم الإثنين، 2 نيسان، 2018، برقية تعزية بوفاة دلوفان إدريس البارزاني، الأخ التوأم لرئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، مؤكداً أن الفقيد كان “من الشخصيات الاجتماعية الكبيرة في كوردستان وله دور واسع في توطيد العلاقات الاجتماعية بين سائر مكونات كوردستان”.

وقال أمير الإزيديين في برقية التعزية: “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له دلوفان إدريس البارزاني (رحمه الله) صباح اليوم إثر نوبة قلبية ألمت به عن عمر ناهز ٥٢ سنة”.

وأضاف: “بهذه المناسبة الأليمة نعزي أنفسنا ونعزي الرئيس البارزاني بوفاة ابن شقيقه وكما نعزي السيد نيجيرفان البارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان بوفاة شقيقه ونعزي شعب كوردستان جميعاً على هذا المصاب الأليم”.

وتابع: “لقد كان المغفور له من الشخصيات الاجتماعية الكبيرة في كوردستان وله دور واسع في توطيد العلاقات الاجتماعية بين سائر مكونات كوردستان ونشاطرهم أحزانهم على المصاب الأليم متضرعين إلى الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

يذكر أن دلوفان البارزاني، هو توأم رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، ومن مواليد 21 أيلول من العام 1966.

وكان الراحل يشغل منصب ممثل رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني للشؤون الاجتماعية، كما كان مهتماً بأرشفة أحداث ووقائع ثورة كوردستان.

وكان دلوفان البارزاني متزوجاً، وإلى جانب اللغة الكوردية كان يجيد اللغتين العربية والإنكليزية.

تحرير: شونم عبدالله خوشناو