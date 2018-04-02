إعلان نتائج المسابقة الأدبية للشباب2018

ضمت خمس أديبات

اتحاد الأدباء يعلن

قائمة أسماء الفائزين في المسابقة الأدبية للشباب

بغداد – :

أعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق أسماء الفائزين في المسابقة الأدبية للشباب، جاء ذلك في تصريح للناطق الإعلامي لاتحاد الأدباء الشاعر عمر السراي حيث قال: “بفرح وسرور يعلن الاتحاد اليوم عن أسماء الفائزين، فهم ذخيرة الوطن النابض بالحب، ومدار التطور المبشر بالخير وديمومة الدماء الجديدة، وبوابة الاتحاد ستظل مفتوحة لكل الآفاق المبدعة دعما واحتضانا”.

يذكر أن الاتحاد كان قد أعلن عن تنظيم مسابقة لنتاجات الأدباء الشباب، يطبع الاتحاد فيها للفائزين كتبهم الأدبية، مع قبولهم أعضاء بصفاتهم الأدبية.

ومن أجل هذه المسابقة، تم تكليف لجان متخصصة من أدباء ونقاد – حسب التصريح – دأبوا على قراءة الأعمال وتقويمها، وصولاً إلى ترشيح المستحق منها للفوز.

وأضاف السراي: “وفيما يأتي أسماء الفائزين في الجائزة، على وفق التسلسل الهجائي:

أولاً. فرع الشعر:

1.رلى براق – ما وصل منها

2.عامر الطيب – يقف وحيدا كشجرتين

3.عباس ثائر – ولله أفكار أخرى

4.فرقان كاظم – مدونة نبي أعزل

5.نورس حسين الجابري – في حنجرتي طائر منسي

6.الوليد خالد علوان – هذا الصندوق رأسي

ثانيا، فرع القصة:

1.رغد عبد الزهرة قاسم – تفاصيل المربع الأسود

2.مصطفى غازي يوسف – ثرثرة بين القبور

3.هاجر سالم الأحمد – تراوغ شمسها ميموزاي

4.هدى جبار الغراوي – تشوهات

ثالثا، الرواية:

1.حيدر عبد السلام العتابي – الضائع في رحلة كول

2.محمود رمضان إبراهيم – وحي الحب”.

وختم الناطق الإعلامي لاتحاد الأدباء تصريحه بالقول: “وإذ يبارك الاتحاد لنخبة الشباب هذا المنجز المميز، فإنه يعكف حاليا على تصميم وطباعة هذه الكتب، ليتم توزيعها في احتفال مهيب يدعى إليه الفائزون، ليوقعوا نتاجهم، ويتسلموا هويات عضويتهم في اتحادهم الباسق، وذلك في السابع من أيار المقبل، في ذكرى يوم تأسيس الاتحاد، كما وعد الاتحاد في الإعلان عن المسابقة”.