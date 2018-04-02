إقامة مجلس العزاء لوفاة دلوفان البارزاني لثلاثة أيام بدءاً من غد الثلاثاء

يُقام مجلس العزاء لوفاة دلوفان إدريس البارزاني، الأخ التوأم لرئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نيجيرفان البارزاني، في ناحية (صلاح الدين) وهي إحدى نواحي قضاء شقلاوة بأربيل، لثلاثة أيام بدءاً من غد الثلاثاء.

وتوفي دلوفان البارزاني، وهو من مواليد 21 أيلول من العام 1966، صباح اليوم الإثنين، 2 نيسان، 2018، إثر نوبة قلبية، عن عمر ناهز 52 عاماً.

وكان الراحل يشغل منصب ممثل رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني للشؤون الاجتماعية، كما كان مهتماً بأرشفة أحداث ووقائع ثورة كوردستان.

وأصدر مكتب الرئيس مسعود البارزاني بياناً هذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

إثر رحيل المغفور له، دلوفان إدريس البارزاني، يوم الإثنين، 2 نيسان، 2018، نعلن للجماهير العزيزة في كوردستان وللجميع، أن مجلس عزاء المرحوم دلوفان إدريس البارزاني سيقام في يوم الثلاثاء، 3-4-2018، ولمدة ثلاثة أيام في قاعة المناسبات بناحية صلاح الدين، في الأوقات التالية:

صباحاً: من الساعة الـ 9 وحتى الـ 12

مساءً: من الساعة الـ2 وحتى الـ5

إنا للە و انا الیە راجعون

مكتب الرئيس

2 – 4 – 2018

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو