إلى متى نحن غفلة…وملوصين بالسياسة الدنيوية ؟

الشيخ محمّد العبّودي

قرأت منشوراً بخصوص الزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر على احدى صفحات التواصل الإجتماعي العراقية ، وتابعت الكثير من التعليقات والتي كانت بالآلاف، فوجدت أن شريحة كبيرة من العراقيين في الداخل والخارج، بل وبعض العرب سمعوا عن الصدر من غير الصدر، وحكموا على الصدر دون سماعه، ودون معرفته عن كثب ،فالصدر عندهم رجل مليشاوي وطالب للدنيا ومتنعم من السياسة ومحاط بالفاسدين من السياسيين، ورجل استولت عليه دول الإرهاب والفساد خصوصا بعد الإنفتاح على المحيط العربي الذي يسيل لعابهم عليه ، إلى غير ذلك من النعوت التي ربّما سمعتم ببعضها كما صدرتها دول الشرق والغرب بما ينسجم و مصالحهم المتدنية، وللأسف الشديد صدَّقهم الكثير!.

.نعم فمن المؤكَّد أن يكون هكذا بنظرهم لسببين رئيسيين:

الأول: قوّة التصدير بهذا الشكل من قبل الماكنة الإعلامية المعادية.

الثاني: ضعف الترويج من قبل الماكنة الإعلامية الموالية بل وتخبّطها .

أضف إليهما فهم الأعداء لجانب الممانعة والمعارضة وعدم الرضوخ عند الصدر والعمل على إخضاعه، يقابله عدم فهم التحرّكات الإصلاحية والخطوات الوطنية من قبل بعض الأصحاب وجمع من العراقيين، الذي سينتج تجذّر الفاسدين ووأد كل الحركات الإصلاحية مستقبلاً.

وعليه يجب للثابتين ممن وثقوا بقيادتهم وخطواته وكانوا وما زالوا كالميّت بين يدي الغسّال، توضيح وتفهيم وإقناع عامّة العراقيين بخطوات هذا المُصلح ومشروعه وما يقوم به لمصحلة العراق وشعبه، فما عاد التخنّدق والجلوس للدفاع يجدي نفعاً، و على الأصدقاء والأصحاب من العراقيين أن يرفعوا أصابعهم عن آذانهم ويسمعوا قول الرجل العراقي الذي يُريد لهم الخير، فليس من الإنصاف سماع طرف وتصديقه من دون سماع الطرف الآخر وإنصافه، فعراقكم ومستقبله يتوقّف على سماعكم وإنصافكم وتفهّمكم، فإما أن تقتنعوا بما يقوله هذا الرجل وتساندوه فتقلعوا الفاسدين والمفسدين معاً، أو تقتنعوا بما يقوله القوم وتتركوا المُصلح و مشروعه والخيار لكم، فكل ما يُريده الصدر هو خلاص البلاد والعِباد من طغمة الفساد والإفساد التي تحكّمت بمقدّرات هذا الوطن طيلة السنوات الماضية..

وأخيراً أقول للبعض من الأصحاب ممن لم يفهموا الصدر بل لا يقبلون فهمه، عليهم تحديد موقفهم من الخطوات الإصلاحية المستقبلية فما عاد السماع للبعض والتريّث والوقوف على التل أسلم.

اللهم أنك أرسلت إليهم رجلاً منهم خاطبهم بلغتهم وقرع أسماعهم وأوضح لهم طريقك وطريقهم، فوفّقهم للهداية.. اللهم آمين.

الشيخ محمد العبودي

كتبت ١٥/ رجب/ ١٤٣٩

النجف الاشرف

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