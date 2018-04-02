ائتلاف العبادي متخوف من مناطق “رخوة” ويوجه تحذيراً لجهات “قوية”

حذر عضو مجلس النواب العراقي جاسم محمد جعفر والقيادي في ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم السبت، من سطوة جهات لم يسمها وتأثيرها على اصوات الناخبين وتحديدا في مناطق ما تزال “رخوة امنيا” و”بعيدة عن الانظار”، حسب تعبيره.

وقال جعفر ان “بعض الجهات (لم يسمها) تمتلك القوة في المناطق سواء على شكل سلاح او هيمنة اخرى وقد تؤثر على نتائج الانتخابات”، مبينا ان “الخوف من هذا الشيء موجود لدينا”.

واضاف “لدينا مقترح يتضمن ان يتم تكليف اشخاص محايدين يرتبطون بمفوضية حقوق الانسان في كل محطة انتخابية، ويمكن ان يكون تقريرهم مهماً، سواء كان تزويراً او ضغطاً، وبغير ذلك تبقى هناك شكوكاً لدى الجميع”.

وبخصوص المراقبين الدوليين، أوضح انه “ليست لدينا مشكلة في العاصمة بل نحتاج الرقابة في مناطق بعيدة ورخوة، مناطق تقل قوة الدولة فيها وهذه المناطق تمتلك كثير من اصوات الناخبين”، مستشهداً بمناطق في “صلاح الدين، ابتداء من سد حمرين ولغاية تكريت، اضافة الى أطراف سامراء، وكذلك أطراف محافظة الانبار والمناطق الصحراوية”.

ومن المقرر ان يشهد العراق في 12 من شهر ايار المقبل الانتخابات النيابية.