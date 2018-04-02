اكتشاف مقبرة جديدة لـ”ضحايا سبايكر” في تكريت

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، العثور على رفات 158 جثة تعود لضحايا “مجزرة سبايكر” التي ارتكبها تنظيم داعش، داخل القصور الرئاسية في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم 2 نيسان 2018 أن “فريقا من دائرة الطب العدلي عثر على 158 من رفات ضحايا قاعدة سبايكر في القصور الرئاسية بتكريت، ليصبح العدد الكلي للحالات التي عثر عليها 1153 رفاتا”.

وأضاف أن “الفرق الفنية قامت بنقل تلك الجثث إلى الدوائر الطبية المتخصصة للتعرف على أصحابها عن طريق فحص الحمض النووي”، مشيرا إلى أن “البحث ما يزال جاريا للعثور على بقية المقابر”.

يشار إلى أن دائرة الطب العدلي سلمت رفات 704 من ضحايا مجزرة سبايكر إلى ذويهم بعد إكمال جميع الفحوصات لرفات الضحايا الذين استخرجتهم من مجمع القصور الرئاسية في تكريت.

وأعدم داعش المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة “سبايكر” الواقعة شمال مدينة تكريت بعد سيطرته على هذه المنطقة منتصف حزيران 2014.