الأسدي: سنكون جزءاً من حل مشكلة وجود حزب العمال الكوردستاني بالعراق

اكد الناطق باسم تحالف الفتح، احمد الاسدي ، ان الحكومة تنسق مع الجانب التركي لمواجهة نشاطات الجماعات المسلحة على الاراضي العراقية، وسيكون الحشد الشعبي جزءاً من هذه المعالجات.

وقال الاسدي، في تصريح صحفي إن” الحشد الشعبي جزء من المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية وفقا للقانون، وبالتالي الحكومة هي من ستتعامل مع اي وجود لمجاميع مسلحة تتسبب بالاذى للعراق ولدول المنطقة، وهو امر مرفوض بموجب الدستور العراقي”.

واضاف، ان ” الحكومة العراقية تنسق مع الجانب التركي لمعالجة الوجود غير القانوني لعناصر حزب العمال الكوردستاني والجماعات المسلحة الاخرى داخل الاراضي العراقية، والحشد الشعبي سيكون جزء من هذه المعالجات”، مبينا ان ” المنطقة الممتدة بين العراق وسوريا والاردن هي الاخرى بحاجة الى معالجات جذرية اهمها قطع اي خطوط امداد للمجاميع المسلحة “.

وكان الرئيس التركي رجب طيب ارودغان، اعلن الشهر الماضي عن بدء عملية عسكرية في سنجار لملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني .