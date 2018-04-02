الاتحاد الوطني يخشى من عودة عقلية 16 أكتوبر لحكم العراق بعد الانتخابات ويحذّر

اعرب القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ملّا بختيار يوم السبت عن خشيته من عودة نفس العقلية المعادية للكورد الى سدة الحكم في العراق بعد الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في شهر أيار المقبل.

وقال ملا بختيار في كلمة له مساء اليوم وسط جمع من انصار حزبه في قضاء بينجوين بالسليمانية، ان “هناك مخاطر تحيط بجنوب كوردستان (إقليم كوردستان) “، مردفا بالقول ان “باقي أجزاء كوردستان تمر بأوضاع سيئة جدا”.

وأوضح ان “لدينا مخاوف من عودة تلك الأطراف والجهات السياسية التي لا تريد تطبيق المادة 140 من الدستور، ولا ترغب بممارسة الحقوق الديمقراطية، ولا تريد ان تحل مشكلة الرواتب والميزانية، وحقوق البيشمركة والأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان”.

وأردف ملا بختيار انه “لدينا مخاوف بعد الانتخابات تتمثل بعودة تلك العقلية وتلك الحكومات في العراق لما قبل وبعد 16 أكتوبر/تشرين الأول وان تمارس علينا نفس السياسة وبشكل أسوأ”.

وتابع بالقول ان “المشاكل مع الدولة العراقية لم تكن وليدة احداث 16 أكتوبر بل انها موجودة منذ 10 سنوات اذ لم تطبق المادة 140 من الدستور، ومنذ قبل ست سنوات لدينا مشاكل أيضا على حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية وسنة بعد أخرى تلك المشاكل تتفاقم اكثر واكثر”.