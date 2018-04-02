التجارة تحدد مواعيد اطلاق وترويج معاملات الشطر والنقل بالبطاقة التموينية الجديدة

اعلنت دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة، الاثنين، عن اطلاق وترويج معاملات النقل والشطر للمواطنين الخاصة بالبطاقة التموينية الجديدة في بغداد والمحافظات وفق اليات وضوابط جديدة تسير في اتجاه تبسيط تلك الاجراءات وبما تقتضيها المصلحة العامة.

وقال مدير عام عاد الدائرة ابتهال هاشم صابط في بيان صحفي اليوم (2 نيسان 2018)، ان “ترويج تلك المعاملات سيكون وفق اربعة نماذج من الاستمارات والتي تتضمن بيانات البطاقة التموينية والبيانات الشخصية للعائلة بالاضافة الى بصمة ابهام صاحب العلاقة والملاحظات الاخرى التي تتطلبها تلك المعاملات حيث ستكون الاستمارات للنقل بين فروع التموين والشطر بين داخل الفرع والنقل داخل الفرع والرابعة للنقل من وكيل الى اخر داخل المركز التمويني”.

واضافت، ان “تعليمات تعليمات ترويج المعاملات تتضمن تحديد فترة المراجعة وفق الاسم لرب الاسرة ( صاحب المعاملة ) داخل الفرع وحسب الحروف الابجدية والايام المخصصة لتلك الحروف مع الاخذ بنظر الاعتبار ايام العطل الرسمية حيث يتم تقديم تسلسل مراجعة المواطنين حسب الحروف تلقائياً وذلك من اجل تقليل الزخم والعمل بانسيابية وبما يضمن حقوق المواطن”.

واوضحت، انه “تم تحديد استلام المعاملات لفروع تموين بغداد حيث ستكون من يوم (1 – 10) من كل شهر، اما فروع تموين محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى والديوانية وواسط وبابل وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف ستكون من يوم (11 -20 ) من كل شهر ومحافظات ديالى وصلاح الدين وبلد والانبار وكركوك ونينوى واربيل ودهوك والسليمانية ستكون يوم 21 لغاية نهاية كل شهر”.

وتابعت، ان فروع التموين ستضع لوحات تعريفية توضح الية سيرمعاملات النقل والشطر والمستمسكات المطلوبة .