الحشد الشعبي يكشف عن حصيلة عملياته في كركوك

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، عن قتل 82 عنصرا من داعش في عمليات امنية بمحافظة كركوك وقضاء الحويجة وناحيتي الرياض والرشاد بينهم بعض من اخطر قيادات التنظيم.

وذكر بيان لهيئة الحشد اليوم (2 نيسان 2018) اطلعت عليه NRT عربية، ان “العمليات في كركوك وقضاء الحويجة وناحيتي الرياض والرشاد للفترة من (24 /2 و لغاية 27 / 3 / 2018)، شملت 18 عملية نوعية قتل خلالها 82 عنصرا من داعش وجرح 2 اخران، بضمنهم قادة بارزون، فضلا عن ضبط أسلحة متنوعة وتفكيك عجلة مفخخة واحزمة ناسفة وتدمير مضافات وانفاق”.

واضاف، ان “العمليات التي تمت بناء على معلومات استخبارات الحشد شهدت مشاركة الحشد والشرطة الاتحادية، وخلية الصقور، وطيران الجيش”.

وتابع البيان، ان “العمليات توزعت في 20 قرية هي: العاقولية، العزيزية، سرود، تل النور، الحلوات، بير مهدي، منطقة الدب الكبير، تل اقصاد، خربة عزيز، وادي ام الخناجر، طويربة، وادي خفة، الزاب، الجراد، هور السفن، مجمع كردستان، مجمع الشهيد، جوالة السفلى، الدكمات، الحسينية”.

واوضح ، ان “ابرز قتلى داعش من قيادات التنظيم هم (جاسم المرزوك _ امير قاطع الرياض، طارق امنية _ المسؤول الامني لداعش، عمر محمد علي _ ابو خطاب امر مفرزة، رضوان _ اداري ولاية كركوك، جاسم ابو سمية _ مسؤول الدعم اللوجستي، محمود جمال ابراهيم الجبوري _ امير مفرزة قاطع العباسي، خالد حسين الجوالي _ مربع الجوالي امر مفرزة تسليح، ابو ايوب، ابو حذيفة، ابو شيماء، ابو صفوان، ياسر ابراهيم عطية (ابو عمار)، زابان عبد العسافي، عبد الله دلي محمد، عبد عبد الله محمد، فارس عبد عبد الله محمد، هاشم جمعة صالح، حسن وسمي عبد خضير، عقيل جميل محمد سليمان”.