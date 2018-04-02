الحكومة السعودية تنهي الجدل الدائر حول زيارة بن سلمان الى العراق

نفت وزارة الخارجية السعودية يوم السبت ان ما تداولته وسائل اعلام حول زيارة ولي عهد بلادها محمد بن سلمان الى العراق.

أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأنه لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن زيارة بن سلمان بن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية العراق.

ونوه المصدر، في ختام تصريحه، بالعلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإيجابية التي تشهدها مؤخرًا في المجالات كافة.

وما ان تم الإعلان عن عزم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة العراق ومن بينها مدينة النجف عاصمة التشيع في العالم حتى تعالت أصوات متشددي المذهب على الصعيد السياسي والشعبي برفض تلك الزيارة.

وكان النائب في البرلمان العراقي سعدون الدليمي كشف تفاصيل الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وقال الدليمي وهو وزير الدفاع السابق، إن ابن سلمان سيزور بغداد رسميا ليومين، الأول في بغداد لتوقيع اتفاقيات مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، والثاني زيارة النجف للقاء بزعامات دينية.

وأوضح الدليمي في تغريدة على تويتر، أن زيارة ابن سلمان ستكون “زيارة تاريخية تبشر المنطقة والمسلمين جمعاء بمرحلة جديدة من السلم والتعايش بين المسلمين بعيدا عن التكفير والصراع الطائفي”.