الزاملي: يتم تهريب نفط طوزخورماتو إلى إيران باشراف قيادات في الحشد الشعبي

أكد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، اليوم الاحد، بقيام جهات بتهريب النفط من منطقة طوزخورماتو.

وقال الزاملي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في طوزخورماتو، ان “تهريب النفط باطراف طوزخورماتو وجنوب كركوك لازال مستمراً”.

واضاف ان “الجهات التي تقوم بتهريب النفط ومستفيدة من الاوضاع هي محسوبة على الحكومة العراقية ومع الاسف بعض قيادات الحشد الشعبي”.

وبشأن العملية العسكرية في اطراف القضاء، أوضح الزاملي ان “العملية اشتركت بها الحشد الشعبي وقوات الرد السريع والشرطة الاتحادية والجيش العراقي”.

وتابع “لدينا ملاحظات كثيرة بخصوص تحرك المسلحين في هذه المناطق، ويجب منع عودة الارهابيين اليها”.