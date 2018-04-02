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الصدر يحدد أسس الاعمار ويحذر الناخبين من “أمور تافهة”

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، الناخبين من “أمور تافهة” يقدمها لهم المرشحون في سبيل اغرائهم للتصويت لهم في الانتخابات النيابية المقبلة في شهر آيار.

وقال الصدر في رد على سؤال لأحد اتباعه، ان “صوت الناخبين هو أغلى من السبيس”، مبينا ان “السبيس في حد ذاته يمنح للبنى التحتية في العراق”.

واضاف ان “الاعمار يجب ان يكون وفق الاسس التخصصية وبيد الجهات الرسمية حصراً ولا أقل من التنسيق معها”.

وتابع الصدر مخاطباً الناخبين ان “صوتكم لا يشترى بالسبيس بل قدموا حب الوطن على المصالح الخاصة”.

واردف “على جميع المرشحين عدم اغراء المصوتين بأمور تافهة لا تسمن ولا تغني من جوع، والا ستكون خيانة للعراق وشعبه”.

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