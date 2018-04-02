العامري يتبنى موقفا مغايرا للمالكي في تشكيل الحكومة المقبلة: العراق لن يستقر الا بهذا

استبعد أمين عام منظمة بدر ورئيس تحالف الفتح عادي العامري “وجود تأثيرات خارجية في الانتخابات العراقية، مضيفا أنه “لن يسمح بذلك”.

واردف العامري أن “هناك إجماع بين كل القوائم على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعيداً عن أي تدخل أجنبي”.

وذكّر العامري أن “العراق قائم على مكوّنات متعددة ولن يستقر إلا بأن تتمثّل كلها في الحكومة”، منوّهاً إلى أن “ائتلاف دولة القانون يخوض هذه الانتخابات بـ 3 قوائم لكن تحالف الفتح يأمل التكامل ما بعد الانتخابات”.

ويتبنى زعيم ائتلاف دولة القانون نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي شعار تشكيل حكومة اغلبية بعد الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في أيار المقبل.

وشدد العامري في مقابلة مع قناة الميادين المقربة من النظام في سوريا أنه “لا فيتو على أحد في تحالفات ما بعد الانتخابات”، وأن الحوار سيكون مفتوحاً بناء على المشروع، لافتاً إلى أنه “يجب ألا تستخدم هيئة المساءلة والعدالة سوطاً للتصفية والتسييس في العملية الانتخابية”.

وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القضائية العادلة بحق من ارتكب جرماً بحق الشعب العراقي، وأن تشمل المساءلة والعدالة الجميع أو تستثني الجميع، مضيفاً أن “كل رؤساء الكيانات أيّدوا وثيقة الشرف الانتخابي، لكن الاتفاق كان على إرسال مندوبين وممثلين لتوقيعها”.

وقال إن “المفوضية العليا وضعت كل الآليات المناسبة لضمان مشاركة كل النازحين”، معلقاً الآمال على المفوضية والقضاء لإجراء انتخابات نزيهة، مشدداً على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها لأن “تأجيلها يعني إدخال البلد في نفق مظلم”.

وأشار العامري إلى أن التنوع في القوائم المتعددة بعيداً عن التخندق الطائفي “خطوة إيجابية ودليل صحة”، متوقعاً أن يكون “هناك تقارب في النتائج من دون أن يحصد أي حزب الأغلبية”، لافتاً إلى أن “أولوية العراق القضاء على مثلث الموت المتمثل بالطائفية والفساد والإرهاب”.