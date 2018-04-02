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العبادي يعزي نيجيرفان البارزاني بوفاة شقيقه

أعرب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لنيجيرفان البارزاني والعائلة البارزانية، عن تعازيه بوفاة الراحل دلوفان إدريس البارزاني، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، برئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، وعن مشاركته إياهم أحزانهم بهذا المصاب.

ودعا العبادي للراحل بأن يتغمده الله تعالى برحمته ويسكنه فسيح جناته، راجياً أن يكون هذا آخر مصاب العائلة البارزانية.

من جانبه، عبر نيجيرفان البارزاني عن شكره للعبادي على هذا الاتصال، وعلى تعازيه وتعبيره عن مشاركته أحزانه.

وتوفي دلوفان إدريس البارزاني، شقيق رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، في مدينة أربيل، اليوم الاثنين، الثاني من نيسان 2018، إثر نوبة قلبية، عن عمر ناهز 52 عاماً.

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