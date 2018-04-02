العراق.. استبعاد 374 مرشحًا من الانتخابات البرلمانية ضمن إجراءات “اجتثاث البعث”

أعلنت الهيئة الوطنية العليا المستقلة للمساءلة والعدالة في العراق، الإثنين، استبعاد 374 مرشحًا من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المزمع عقدها الشهر المقبل، في إطار إجراءاتها لـ “اجتثاث أعضاء حزب البعث” المحظور من دوائر الدولة وشغل المناصب الرسمية.

وقالت الهيئة في بيان إنها “انتهت من تدقيق أسماء المرشحين لانتخابات البرلمان العراقي، حيث بلغ عدد المرشحين المرسلة أسمائهم من المفوضية العليا للانتخابات 7367 مرشحًا، تم شمل 374 منهم ضمن إجراءات اجتثاث البعث”.

وهيئة المساءلة والعدالة مستقلة مرتبطة بالبرلمان، مهمتها “اجتثاث” قادة حزب “البعث” المحظور وأركان نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، من دوائر الدولة ومنعهم من شغل مناصب في الوظائف الرسمية فضلا عن مصادرة أموالهم.

من جانبه، أفاد مصدر في الهيئة نفسها، في تصريح للأناضول، مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، إن “الـ 374 مرشحًا الذين تم استبعادهم من الانتخابات يمكنهم اللجوء لمحكمة التمييز في الهيئة للطعن على القرارات”.

وذكر المصدر أن “هيئة المساءلة والعدالة ستدقق أسماء المرشحين البدلاء عن المرشحين الصادرة بحقهم قرارات منع بالمشاركة”.

ويمنع “قانون الاجتثاث”، الذي صدر في العام 2006، كل شخص بدرجة عضو شعبة أو عضو فرقة والمنتمين للأجهزة الأمنية (فدائيو صدام، الحرس الخاص، والمخابرات) الخاصة بنظام صدام حسين من تسلم مناصب قيادية في الدولة بما في ذلك الترشح لعضوية البرلمان.

ووفقًا لمفوضية الانتخابات العامة في العراق فإن 24 مليون شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية العامة المقرر إجراؤها في الـ 12 من أيار/ مايو المقبل.