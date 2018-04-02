العراق يتحرك لتوسيع التعاون مع السعودية

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، اليوم الأحد، إلى توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك على هامش زيارته لمقر السفارة السعودية، وسط العاصمة العراقية بغداد، إذ أكد على ضرورة فتح آفاق جديدة مع الرياض خلال مرحلة ما بعد داعش.

وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017، استعادة جميع أراضيه من قبضة تنظيم “داعش” التي سيطر عليها في 2014، وقُدّرت بثلث مساحة البلاد، إثر حملات عسكرية متواصلة منذ 3 سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي للجبوري في بيان، إن “رئيس مجلس النواب التقى اليوم سفير المملكة العربية السعودية عبد العزيز الشمري، أثناء زيارته مقر السفارة في بغداد”.

وأكد الجبوري، بحسب البيان “حرص العراق على بناء علاقات وثيقة مع جميع الدول ومنها السعودية، لدورها البارز بدعم قضايا المنطقة ووقوفها المشرف ومساعيها الحثيثة لمحاربة الإرهاب”.

ودعا إلى “ضرورة تفعيل عوامل التنمية الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وفتح آفاق وفرص جديدة، خاصة وأن العراق مقبل على مرحلة مهمة بعد القضاء على الإرهاب”.

بدوره، قال السفير السعودي في بغداد، إن “المملكة تتطلع إلى أن يكون لها دور في ملف الإعمار والاستثمار في العراق، وبما يسهم في استقراره وعلى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية”.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد أكد في 25 فبراير/شباط الماضي على هامش لقائه وفدًا إعلاميًا سعوديًا في بغداد، أن علاقات بلاده مع الرياض تسير بالشكل الصحيح، مشيرًا أن بغداد تتطلع إلى توسيع تلك العلاقة.