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العراق يضع خطة لتصدير 6.5 مليون برميل نفط في 2022

وافق مجلس الوزراء العراقي الأحد على خطة لزيادة إنتاج النفط الخام في البلاد إلى 6.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2022، حسبما ذكر بيان حكومي.

وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قال في كانون الثاني/يناير إن الطاقة الإنتاجية الحالية تقارب خمسة ملايين برميل يوميا.

وينتج العراق أكثر من 4.4 مليون برميل يوميا بما يتماشى مع الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تضم 14 عضوا، وبعض المنتجين خارجها من بينهم روسيا لخفض الإمدادات لتعزيز أسعار الخام.

ويخطط العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، لترسية عقود استكشاف وتطوير النفط والغاز في 11 منطقة امتياز جديدة في 15 نيسان/أبريل.

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