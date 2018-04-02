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الكشف عن عدد الايزيديين الناجين في العراق

كشف مدير مكتب المخطوفين الإيزيديين في إقليم كوردستان حسين قايدي، اليوم الاحد، عن العدد الكلي للمحررين والناجيات حتى الآن.

وقال قايدي انه “وبعد المتابعة المستمرة من مكتب إنقاذ المخطوفين، تم تحرير شخصين من داخل الأراضي السورية، من أيدي العصابات الإرهابية، الأول فتاة عمرها 19 سنة، من قرية كوجو جنوب غربي سنجار، والثاني ذكر يبلغ من العمر 17 عاما”، بحسب تصريح لسبوتنيك.

وأضاف قايدي “أصبح العدد الكلي للمخطوفين والمختطفات الإيزيديين، المحررين منذ بداية تأسيس المكتب ولغاية الآن 3271 شخص”، منوها إلى أن عمل المكتب مستمر حتى تحرير آخر مختطفة ومختطف من سيطرة داعش.

وحسب الأرقام التي كشفها مدير مديرية الشؤون الإيزيدية في دهوك، عيدان الشيخ كالو فان العدد الكلي للناجيات والناجين الإيزيديين الذين اقتادهم تنظيم داعش في مطلع آب 2014، سبايا ورهائن، بلغ 3259 شخصاً، بينهم أطفال.

جدير بالذكر أن تنظيم داعش، اجتاح قضاء سنجار وقرى غرب الموصل، مركز نينوى في الثالث من آب 2014، ونفذ إبادة بحق المكون الإيزيدي.

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