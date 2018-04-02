المحكمة الجنائية تحكم باعدام 6 تركيات بتهمة الانتماء لتنظيم داعش

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، الاثنين، حكما بالاعدام بحق ست تركيات بتهمة الانتماء الى تنظيم داعش.

وافاد مصدر قضائي في تصريح صحفي له اليوم 2 نيسان 2018 أن “قاضي المحكمة الجنائية المركزية أصدر حكما بالاعدام بحق ست نساء تركيات بتهمة الانتماء ودعم تنظيم داعش، فيما حكم على أخرى بالسجن المؤبد”، حسب مانقلته وكالة فرنس بريس.

وأضاف أن “النساء أقرن خلال المرافعة بدخولهن العراق وقبله سوريا بصورة غير شرعية بهدف مرافقة ازواجهن الذين ينتمون الى تنظيم داعش”.

ورافق اطفال غالبية المدانات اللواتي قلن انهن سلمن انفسهن لقوات البيشمركة الكردية بعدما فررن من تلعفر خلال عمليات استعادة هذه المدينة الواقعة في محافظة نينوى من الجهاديين.

وحكم القضاء العراقي في شباط/فبراير باعدام 15 إمرأة تركية تراوح اعمارهن بين عشرين وخمسين عاما، بتهمة الانتماء الى تنظيم داعش.

وسبق ذلك صدور حكم باعدام ألمانية، بينما أفرج عن فرنسية وتقرر ترحيلها إلى بلادها.

وينص قانون مكافحة الإرهاب على تنفيذ عقوبة الاعدام بتهمة الانتماء الى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين في اعمال قتالية.

ولم تكشف السلطات العراقية بشكل رسمي عدد المتشددين الذين اعتقلتهم خلال هجمات القوات العراقية التي تمكنت من طردهم من جميع المدن العراقية مع نهاية 2017.

من جهتها، تقول سلطات اقليم كردستان انها تعتقل نحو أربعة الاف متشدد بينهم اجانب.

وتمكن متشددون آخرون من التسلل بين النازحين والتخفي بين السكان في مناطقهم بهدف العودة الى “الحياة المدنية”.

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