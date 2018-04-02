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المدرسون المحتجون في السليمانية يعلنون موقفا جديدا

في موقف جديد للمدرسين والمعلمين المحتجين في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاثنين، طالبوا المدرسين والمعلمين بالعودة الى مقاعد الدرس مع الاستمرار في تظاهراتهم الاحتجاجية على نظام الادخار الاجباري لرواتبهم.

وجاء الموقف الجديد للمحتجين خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الاثنين، في السليمانية بشأن انهاء المقاطعة والعودة الى مقاعد الدراسة وتم ابلاغ المدرسين والمعلمين بالعودة الى الدوام من عدمها.

وطالب المحتجون حكومة اقليم كوردستان ان تحدد موعد توزيع رواتب الموظفين وان يكون التوزيع شهريا في موعده المحدد وكذلك ايجاد الية لتحديد كيفية اعادة مبالغ الادخار الاجباري للموظفين وتوجيه هذا الطلب الى الحكومة وبرلمان كوردستان.

على صعيد متصل اشار المدير العام لتربية محافظة السليمانية دلشاد عمر في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، الى مخاطر تعطل العملية التربوية في السليمانية وطالب الاساتذة بالعودة الى مقاعد الدرس وتحمل مسؤولية الحفاظ على العملية.

ونوه بيان المدرسون المحتجون الى ان تظاهرات يوم غد الثلاثاء ستكون امام محكمة السليمانية.

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