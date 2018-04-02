النقابة الوطنية للصحفيين: صفحات مواقع التواصل تُشترى وتُباع لاستخدامها في التسقيط السياسي

نظمت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق السبت ضمن برنامجها الثقافي الشهري، ندوة حول “توظيف مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية”، تناول فيها كل من معاونة عميد كلية الاعلام/ جامعة بغداد د.إرادة الجبوري والصحفي والمدون عماد الشرع، تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على مسار الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية القادمة وكيفية استخدامها للدعاية.

ولاحظ الصحفي والمدون عماد الشرع إن الاحزاب المتنفذة قد فُعّلت مؤخراُ جيوشها الالكترونية ، مبيناً أن الغاية منها “تضييع بعض المطالبات والحقوق لأحزاب أخرى أو مواطنين في قضايا مختلفة تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف الشرع، إنه “مع قرب الانتخابات بدأت منذ الآن عمليات الطعن والتسقيط عبر الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي”، لافتا الى أن “الكثير من الجهات السياسية اشترت الصفحات التي يتابعها المواطنون وفيها تفاعل كبير لغرض استخدامها في التسقيط السياسي”.

ولفت الشرع، الى أن “المواطن العراقي حالياً أصبح واعياً فلا ينجذب للصفحات التي تحاول الترويج للمرشحين من خلال نشر وعودهم الكاذبة، كونها سبب ما نحن عليه الآن من دمار وخراب”، مؤكداً إننا كمواطنين “نحتاج الى قناعة اكثر في اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب ذو الكفائة و القدرة على تنفيذ الوعود التي لم تستطع الحكومات المتعاقبة تطبيقها، بدلاً من الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي في اختيار الحكومة القادمة”.

وانتقد الشرع، “بعض الفديوهات والصور التي تتخطى مبادئ العمل الإعلامي وتنشر من قبل صحفيين في مواقع التواصل الاجتماعي”، ونوّه الى وجود “محكمة وقانون خاص بالنشر يمكن أن يحاسب الشخص على منشوراته في مواقع التواصل الاجتماعي في حال قدمت شكوى من قبل الجهة التي تهجم عليها الشخص أو نشر خبراً كاذباً عنها”.من جانبها أوضحت الاكاديمية د. إرادة الجبوري إنه “في الوقت الذي نشهد فيه إقبالا على حرية التعبير هناك تشدد من جانب السلطة، وانفتاح من جهات أخرى، على الرغم من إننا في عصر الاتصال الرقمي بينما العراقي ما زال في عصر الاتصال الشفوي”.واضافت إن “الإعلام الرقمي المتمثل بوسائل الاتصال الالكتروني والتلفزيون يخاطب الذهنية التي نشأ الإنسان عليها ثقافياً مما عزز الثقافة الشفاهية”، لافتةً الى أن “التكنولوجيا في المجتمعات الديمقراطية تعزز المشاركة وتوسع الحوار العام، أما في المجتمعات غير الديمقراطية، فتقوي الأصوات الأخرى والمعارضة”.

ولاحظت الجبوري أن “السوشيال ميديا انشأت ما يعرف بالكفاح الالكتروني الذي نجح في المجتمعات الأخرى، كونه مربوطاً بالحركة على الأرض، أي تحول من العالم الافتراضي إلى الواقع”، مشيرةً إلى أن “الحملات لدينا لم تترجم الى الواقع، لذلك لم تنجح”.

وفي ما يخص تمويل المؤسسات الاعلامية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بينت الجبوري، إنه “إذا بحثنا عمن وراء القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والصحف ومن يمولها سنجد إنها تابعة لأحزاب وجهات سياسية متنفذة في الحكم تعمل على إعداد الحملات الدعائية التسقيطية”، منوهةً الى أن “خطاب الكراهية ما هو إلا نتاج لهذه الاحزاب والقوى المهيمنة التي تمتلك تلك المؤسسات الإعلامية”.

ولفتت الجبوري الى أن بعض الاعلاميين” تحولوا الى أدوات دعائية لاستهلاكهم الرسائل الاعلامية الاتصالية ونشرها في صفحاتهم الشخصية أو المؤسسات التي يديرونها”، وأكدت انه ” في ظل انقسام الشارع العراقي بين مؤيد ومعارض للانتخابات فان الاشخاص الذين يدعون الى مقاطعة الانتخابات القادمة هم أكثر الراغبين بان تتم الانتخابات”، واوضحت إن “مواقع التواصل الاجتماعي لن تؤثر على مسار الحملة الانتخابية، لكنها ستؤثر فقط على حملات التسقيط”، مبينةً “إنها ستكون فقط ساحة للتسقيط وليست فرصة لعرض وجهات النظر الحقيقية والبرامج الانتخابية للمرشحين”.