بعثة الجامعة العربية تؤكد على حسن سير العملية الانتخابية في مصر وخارجها

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن بعثة متابعة الانتخابات المصرية، تؤكد أن الانتخابات جرت فى نطاق احترام ما نص عليه الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات.

وكشفت هيفاء أبو غزالة، في مؤتمر صحفي لإعلان البيان التمهيدي للبعثة النقاب على أن عملية العد والفرز للأصوات تمت وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا، مشيرة إلى أن البعثة رصدت تواجدا مكثفا للجيش والشرطة لتأمين الانتخابات، ولكن لم ترصد البعثة تواجد هذه القوات داخل لجان الانتخابات، وذلك تطبيقا للقانون.

وتابعت السفيرة هيفاء أبو غزالة بان البعثة لاحظت التحضيرات اللوجستية الجيدة، بالماراثون الانتخابى، وتوافر المواد اللازمة، لافتة إلى أن البعثة رصدت تواجد القضاء والموظفين فى اللجان التى زارتها وإلمامهم بتفاصيل عملية التصويت، مشيدة بتواجد القضاة من الجنسين، وهو ضمانة هامة لنزاهة الانتخابات.

وأشادت البعثة، بالتسهيلات التى تم توفيرها لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، لاسيما جهود قوات الشرطة والجيش، ولكن لفتت إلى تواجد اللجان أحيانا فى الأدوار العليا، مما دعا بعض القضاة لمغادرة اللجان، لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أن مكاتب الجامعة فى الخارج أكدت على حسن سير العملية الانتخابية، لانتخابات المصريين فى الخارج، مشيدة باستخدام الرابط الإلكتروني الخاص بتدقيق هوية الناخب الذى أدى إلى إنجاز تدقيق الهوية دون تعقيد.

وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية هيفاء ابو غزالة .. ان بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، ضمت 80 متابعا ينتمون لـ19 جنسية عربية، ليس بينهم الجنسية المصرية لضمان الحيادية، مشيرة إلى أن هذه أكبر بعثة دولية تابعت الانتخابات المصرية، لافتا إلى العدد الإجمالى للناخبين المسجلين بلغ 59 مليون ناخب وناخبة، وهذا أكبر عدد على مستوى العالم العربى.