بغداد تحدد شرطاً لعودة البيشمركة الى كركوك

أفادت مصادر كوردية، اليوم الاحد، بوضع الحكومة الاتحادية في بغداد شرطاً امام عودة قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك.

وقالت المصادر إن وزير الداخلية قاسم الأعرجي لم يطلب حتى الآن موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على عودة قوات البيشمركة إلى كركوك، وذلك بعد اجتماعه مع نواب عن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني عن محافظة كركوك، لمناقشة عودة قوات البيشمركة إلى المحافظة.

واضافت أن الأعرجي، أكد للنواب الكورد أنه سينقل وجهة نظرهم إلى الحكومة الاتحادية باعتبار أن عودة البيشمركة تحتاج إلى قرار من رئاسة الحكومة.

وبحسب المصادر، فقد قدم نواب الاتحاد الوطني ضمانات بضبط عمل قوات البيشمركة في كركوك حال عودتها إلى المحافظة، متعهدين أن تقف هذه القوات إلى جانب القوات العراقية لمواجهة هجمات تنظيم داعش في طوزخورماتو وداقوق.

كما اقترح النواب الكورد على وزير الداخلية تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة وإدارة المنطقة وإبعاد عناصر داعش عن جنوب كركوك، تحت إشراف وزارة الدفاع مباشرة، فيما وعد الأعرجي بنقل مقترحاتهم إلى مجلس الوزراء.

وكان النائب عن الاتحاد الوطني، محمد عثمان، أكد في وقت سابق، أن الاجتماع انعقد يوم الجمعة الماضي، وتم فيه بحث مسألة عودة البيشمركة الى المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم وخاصة الى كركوك.