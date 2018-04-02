تربية اربيل: المقاطعة انتهت.. والتظاهرة شارك فيها سياسيون

اعترف المدير العام لتربية اربيل، بمشاركة اطراف سياسية في احتجاجات التدريسيين الاخيرة في عاصمة اقليم كوردستان.

وقال بشدار عبد الخالق في حديث للصحفيين “اطراف سياسية- لم يسمها- لم تترك المعلمين ان يطالبوا بحقوقهم وفق القانون بل وشاركوا باحتجاجهم”.

واكد ان “%3 فقط من المعلمين قاطعوا الدوام وتظاهروا.

واعلن ايضا عن استئناف الدوام الرسمي في المدارس بعد قطع المعلمين احتجاجهم اثر التعديل الاخير على نظام ادخار الرواتب”.

ونظم تدريسيون وموظفون حكوميون تظاهرات في عدة مدن بكوردستان للاحتجاج على اجراءات التقشف التي تتبعها حكومة الاقليم منذ 2016 بخاصة بصرف الرواتب عقب ازمة مالية ضربت الاقليم في 2014 نتيجة انهيار اسعار النفط وقطع بغداد للرواتب المرسلة لموظفي كوردستان.

إلا ان حكومة الاقليم اعلنت مؤخرا تعديلا واسعا بنظام الادخار وقالت انها تعمل على الغائه بشكل نهائي.