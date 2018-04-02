جاويش اوغلو يعزي نيجيرفان البارزاني بوفاة شقيقه

قدم وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، اليوم الإثنين، خلال مكالمة هاتفية تعازيه لرئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني، بوفاة شقيقه التوأم دلوفان إدريس البارزاني.

وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان، “ان أوغلو عبر خلال الاتصال الهاتفي عن مواساته وتعازيه لنيجيرفان البارزاني، راجياً أن يكون هذا آخر أحزانه ومصابه هو والعائلة البارزانية داعياً للمرحوم بالجنة”

من جانبه، عبر نيجيرفان البارزاني عن شكره لأوغلو على هذا الاتصال وعلى مواساته إياه، بحسب البيان.

وكان دلوفان إدريس البارزاني، شقيق رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، قد توفي في مدينة أربيل، اليوم الاثنين، الثاني من نيسان 2018، إثر نوبة قلبية، عن عمر ناهز 52 عاماً.