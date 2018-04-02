جدول مواعيد أهم مباريات الغد

تستأنف غدا الاثنين، منافسات الجولة رقم 30 من الدوري الإسباني بلقاء خيتافي ضد ريال بيتيس على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، كما تعود عجلة الدوري المصري للدوران بمواجهة من العيار الثقيل تجمع الزمالك بأبناء العم، الإسماعيلي على ملعب الأخير، في حين يلعب البطل، الأهلي أمام طنطا.ويقبع فريق نادي خيتافي في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب فرق اللا ليجا برصيد 39 نقطة جمعها من 10 انتصارات، 9 تعادلات و10 هزائم، بينما يتواجد فريق نادي ريال بيتيس في المركز الثامن برصيد 43 نقطة جمعها من 13 انتصارًا، 4 تعادلات و12 هزيمة.وحسم فريق النادي الأهلي مسابقة الدوري المصري من الجولة 29 بوصوله إلى النقطة 75، في حين يتواجد فريق النادي الإسماعيلي في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن فريق المدرب إيهاب جلال، صاحب الـ 54 نقطة.ويسعى الفريق الأبيض إلى اقتناص المركز الثاني في جدول الترتيب من أجل حجز مقعده للمشاركة في منافسات دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.ولم يشارك الزمالك في منافسات هذا الموسم من دوري الأبطال الأفريقي، بل شارك في كأس الكونفدرالية، وودع البطولة مبكرًا على يد فريق ولايتا ديتشا المغمور بعد الخسارة بركلات الترجيح إثر التعادل ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة، هدفين مقابل هدف !.وتشهد مسابقة دوري أبطال آسيا مباريات قوية للغاية، لعل أبرزها صدام العين الإماراتي بالهلال السعودي ومقابلة السد القطري مع الوصل الإماراتي.وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الغد:[الدوري الإسباني]خيتافي ضد ريال بيتيس ..

الساعة 10:00 مساءً[الدوري المصري]الإسماعيلي ضد الزمالك ..

الساعة 6:30 مساءًالأهلي ضد طنطا ..

الساعة 9:30 مساءً[دوري أبطال آسيا]ناساف كارشي ضد برسبوليس ..

الساعة 4:30 مساءًاستقلال طهران ضد الريان ..

الساعة 5:30 مساءًالعين ضد الهلال ..

الساعة 5:30 مساءًالسد ضد الوصل ..

الساعة 6:00 مساءً