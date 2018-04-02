حكومة الاقليم ستعلن قريبا عن قائمة لتوزيع الرواتب وفق نظام الادخار الجديد

أعلنت حكومة اقليم كردستان، الاحد، أنه سيتم خلال الايام الثلاثة المقبلة، الاعلان عن قائمة جديدة لتوزيع رواتب الموظفين وفق نظام ادخار الرواتب الجديد.

وقال وزير المالية في حكومة اقليم كردستان، ريباز حملان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم 1 نيسان 2018 إن “توزيع الرواتب سيستمر بحسب العائدات المتوفرة لدى الوزارة.

واشار إلى أن “وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان امنت جزءً من الاموال التي هي الان تحت تصرف وزارة المالية”.

وخلص حملان الى القول إن “المبلغ الذي امنته وزارة الثروات الطبيعية لم يصل بعد الى 378 مليون دولار والذي تم الاتفاق عليه”، مشيرا الى ان الوزارة تنتظر وصول الوجبة الثانية من الاموال من بغداد مع مبلغ 25 مليون دولار الذي خصصته الولايات المتحدة الى وزارة البيشمركة.