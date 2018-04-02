حكومة بغداد تكشف عن تفاصيل التاكسي النهري

توقع عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، اليوم الاحد، ان يسهم انطلاق مشروع التاكسي النهري في تقليل الاختناقات المرورية في العاصمة بنسبة ٤٠%.

وقال الربيعي ان “المشروع سينفذ على جزأين، الاول يتمثل بخط نهري يربط الأعظمية بالجادرية ويخدم حصراً الطلبة بسبب عدم اكتمال المحطات الاخرى، فيما سيعمل الجزء الاخر على افتتاح خط نهري بين الجادرية والزعفرانية”.

وأضاف “سيكون هناك قرابة ٣٠ باصاً نهرياً بمختلف الاحجام، وهناك سعة ٤٠ راكباً وايضا ٢٢ راكباً، بأسعار مدعومة من الدولة لا تتجاوز ٥٠٠ دينار، كما أن هناك سعة ٦ راكب vip لكنها جميعا بمواصفات عالية وتوفر وسائل الراحة”.

وتابع الربيعي انه “جار العمل على انجاز المشروع منذ نحو عام ونصف وساهم في ذلك عدد من اللجان في مجلس محافظة بغداد وكذلك قسم النقل النهري في وزارة النقل وعمليات بغداد وأكاديميين من جامعة بغداد والامانة العامة لمجلس الوزراء”.