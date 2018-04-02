خلطة مذهلة لحرق الدهون وشدّ الجسم!

لا تحبّ الكثيرات اتباع الحميات القاسية وطويلة الأمد من أجل إنقاص الوزن. وهكذا يفضّلن تطبيق الوصفات التي تساعد في الحصول على نتائج سريعة في فترة قصيرة. من أبرز تلك الوصفات صنع كريمات تساعد في حرق الدهون في مناطق مختلفة من الجسم. يكفي أن تحضّري خلطات تحتوي على عصير الليمون.
كريم عصير الليمون والعسل للتنحيف
إذا كنت تريدين خسارة الوزن بسرعة وحرق الدهون في منطقة بطنك أو فخذيك أو ذارعيك أو غيرها، حضّري كريم عصير الليمون والعسل المنحّف.
إمزجي كميتين متساويتين من العسل وعصير الليمون جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس.
طبقي المزيج على كل مساحة بطنك ثمّ غلّفيه بطبقتين من النايلون المخصص لحفظ الطعام.
أتركيه لمدة ساعتين وقومي بأعمالك اليومية كالمعتاد.
بعد ذلك، إنزعي الكريم والحزام واغسلي بطنك بالماء الفاتر وصابون لطيف.
حاولي تكرار الوصفة لمدة 10 أيام. ولا شكّ في أنّك ستحصلين على النتيجة التي تريدين. واحرصي أيضاً على ممارسة تمارين المعدة قدر الإمكان. واعلمي أنه يمكنك اللجوء إلى الوصفة نفسها لحرق دهون الفخذين.
كريم عصير الليمون والقهوة
لتحضري هذا الكريم المنحّف والحارق للدهون، قومي بهذه الخطوات السهلة:
إمزجي في وعاء كميتين متساويتين من عصير الليمون والقهوة.
وزّعي المزيج على المناطق التي تتكدّس فيها الدهون مثل بطنك وفخذيك وذراعيك.
أتركي الكريم على تلك المناطق لمدة 20 دقيقة.
بعد ذلك، استحمّي بالماء الفاتر وأنهي استحمامك بالماء البارد.
كرّري العملية أياماً عدة إلى أن تحصلي على النتيجة التي تريدين. ومن الأفضل أن تمارسي بعض التمارين الخفيفة في الوقت نفسه.
كريم زيت الليمون الأساسي وزيت اللوز الحلو
إمزجي بضع نقاط من زيت الليمون الأساسي الذي تجدينه في المتاجر المتخصصة مع ملعقتي طعام من زيت اللوز الحلو.
بعد الاستحمام بماء دافئ في المساء، طبقي المزيج على مناطق تراكم الدهون لديك وخصوصاً منطقة بطنك مع التدليك لتساعدي المكونات على النفاذ إلى طبقاته.
أتركي المزيج على المنطقة المستهدفة لليلة كاملة. وفي الصباح استحمّي بالماء الدافئ مجدداً.
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