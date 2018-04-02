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رئيس اركان البيشمركة يكشف عن تسليم التحالف الدولي مقترحا لإعادة الانتشار بالمتنازع عليها

كشف رئيس اركان قوات البيشمركة جمال امينكي يوم السبت عن تسليم التحالف الدولي مقترحا بشأن إعادة انتشار القوات في المناطق المتنازع عليها التي انسحبت منها بعد 16 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال امينكي في تصريح نقله الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم، ان “أمريكا والتحالف الدولي تسلموا ملاحظتنا بشأن انشاء قوة مشتركة في المناطق الكوردستانية خارج الحدود الإدارية للإقليم او ما تسمى (المتنازع عليها)”، مستدركا بالقول انه “الى الان لم يجرَ أي حوار بيننا وبين القوات العراقية، ولا يوجد أي تنسيق بهذا الشأن”.

وأوضح ان الملاحظات تشير الى ان يعاد الانتشار المشترك في تلك المناطق كما كانت عليه قبل عام 2014، والذي من المقرر ان تقوما كل من أربيل وبغداد بحث هذا الامر وهو ما لم يحدث الى الان.

وتابع امينكي بالقول ان “انشاء قوات مشتركة في تلك المناطق امر بات ضروريا لأن تنظيم داعش قد عاودا نشاطه وتحركاته مرة أخرى في الموصل ومحيط كركوك وجنوبها، وفي جبال حمرين، ومناطق من ديالى، مؤكدا ان التنظيم نفذ عمليات إرهابية في جميع تلك المناطق مؤخرا.

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