ريبوار طالباني: قرار محافظ كركوك سيؤدي الى تفاقم المشاكل السياسية في المدينة

ادى القرار الذي صدر عن محافظ كركوك بالوكالة، راكان سعيد الجبوري، الذي يقضي بإزالة التجاوزات على الاراضي التجارية، الى انخفاض اسعار المنازل في معظم المناطق الكوردية بالمدينة، وقد اوضح رئيس مجلس محافظة كركوك، ريبوار طالباني، ان مثل هذه القرارات ستؤدي الى تفاقم المشاكل السياسية في المدينة، مشيراً الى “أنهم يريدون البدء بتعريب جديد للمدينة”.

جاء ذلك خلال تصريح له حيث اشار ريبوار طالباني، “الى ان هناك حملة لكي يترك المواطنون منازلهم واماكنهم في المدينة للبدء بتعريب كركوك، اضافة الى ان هذا القرار سيؤدي الى تفاقم المشاكل السياسية، وبدء ازمات اجتماعية بين الكورد والعرب والتركمان الساكنين بكركوك”.

يذكر الى انه اذا تم تنفيذ هذا القرار، فستتم إزالة اجزاء من مناطق كوردستان، بنجا علي، كرامة، دروازة، سنكولي، وشوراو نجم كركوكي.

حيث يعتقد سكان واهالي هذه المناطق، بأنه تم اصدار هذا القرار للنيل من الكورد، واذا تم تنفيذه، فسيؤدي الى خلق مشاكل وازمات جديدة لأبناء كركوك.

ولتنفيذ هذا القرار، كان الجبوري قد اعلن عن انشاء قوة أمنية مشتركة، تتألف من الشرطة الاتحادية، والحشد الشعبي، وقوات مكافحة الارهاب، للبدء بإزالة هذه التجاوزات بداية الشهر المقبل.