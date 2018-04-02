سيروان البارزاني: غداً سيتم فتح الطريق بين اربيل ومخمور

قال مسؤول قوات البيشمركة في محور الكوير – مخمور، سيروان البارزاني، في تصريح اليوم الأحد، ان الطريق الرابط بين اربيل ومخمور سيعاد افتتاحه يوم غد الإثنين.

وأكد سيروان البارزاني، أن “سيتم فتح الطريق بين اربيل ومخمور يوم غد الإثنين، وستصبح حركة المرور والتنقل بين المنطقتين طبيعية مما يصب في مصلحة المواطنين”.

وكانت السلطات بإقليم كوردستان قد أعلنت في وقت سابق عن فتح الطريقين بين اربيل وكركوك وايضا فتح طريق اربيل ومخمور، من جهة الإقليم، إلا ان الحكومة الاتحادية لم تبادر هي ايضاً بفتح هذه الطرق من الجهة التي تتواجد بها قواتها الامنية.

يذكر انه تم اغلاق هذه الطرق بعد أحداث 16 من اكتوبر الماضي ودخول القوات العراقية والحشد الشعبي الى كركوك واطرافها.